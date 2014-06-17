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ضبط 35 متهما جديد في اقتحام قسم شرطة سمالوط بأحداث العنف بالمنيا‎

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ضبط 35 متهما جديد في اقتحام قسم شرطة سمالوط بأحداث العنف بالمنيا‎ ضبط 35 متهما جديد في اقتحام قسم شرطة سمالوط بأحداث العنف بالمنيا‎

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا, حملة مكبرة لضبط عدد من المتهمين المطلوب إحضارهم لدى النيابة العامة أسفرت عن ضبط 35 متهم من الإخوان , لتورطهم في إقتحام و حرق مركز شرطة سمالوط في أعقاب أعمال العنف والشغب التى وقعت منتصف شهر أغسطس الماضى.

كان اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط بشن حملة مكبرة صباح اليوم الباكر , نجحت فى ضبط 35 متهماً من الإخوان, والمطلوب ضبطهم بإذن من النيابة العامه فى القضية رقم 2023 إدارى مركز سمالوط إقتحام و حرق مركز شرطة,و تولت النيابة العامه التحقيقات.

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