تأجيل دعوى تعويض “البارون للاستشارات” ضد شركة “كيوماتيك” السويدية لجلسة 6 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية القاهرة الاقتصادية تأجيل دعوى تعويض بـ20 مليون مقامة شركة “البارون للأستشارات” ضد شركة “كيوماتيك” السويدية لفسخها عقد الوكالة الحصرى بينهما لجلسة 6 سبتمبر للإطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي محمد انور وعضوية محمود عبد الجواد وهلال رمضان وأمانة سر علاء إبراهيم، وقالت عريضة الدعوى إن التعويض الذى تطالب به الشركة المدعية يشمل نفقات الدعاية التى تحملتها للإعلان عن أنشطة الشركة السويدية والبضائع والمنتجات التى تقوم بتوزيعها داخل مصر.

وأضافت الدعوى أن شركة البارون نظمت سلسلة من المعارض لتعريف جمهور المستهلكين بنوعية المنتجات التى تطرحها الشركة السويدية من أنظمة الإدارة والاستقبال التفاعلى.