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القبض على فلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالمنيا

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القبض على فلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالمنيا القبض على فلاح بحوزته أسلحة وذخيرة بالمنيا

أرشيفية

نجحت السلطات الأمنية في ضبط فلاح بحوزته أسلحة وذخيرة.

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد القبض علي شخص يدعى محمود عبد المنعم عبد الحفيظ 33 سنه فلاح ومقيم الطيبة مركز سمالوط وكانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث سما لوط تفيد أن المتهم يقوم بتجارة السلاح ومن المعروف عنه فرض الإتاوات والبلطجة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي عقب تقنيين الإجراءات واستصدار إذن النيابة  بقيادة المقدم محمود الجيار رئيس وحدة مباحث سمالوط والنقباء حازم الحيني وهاني عجلان وعبد العزيز فرحات واحمد هشام معاوني مباحث سما لوط وتم ضبط المذكور وبحوزته 2 بندقية الية و2 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و2 طبنجه و25 خزينة الية مختلفة الأحجام و30 خزينه اسرائيلة مختلفة الأحجام و800 طلقة الي روسي وعدد 700 طلقة اسرائيلي و900 طلقة خرطوش و3 صاعق كهربائي و3 ماسورة سلاح ناري.

جاري تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

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