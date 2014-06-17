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القوات المسلحة تدعم الوادي الجديد بـ15الف كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان‎

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القوات المسلحة تدعم الوادي الجديد بـ15الف كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان‎ القوات المسلحة تدعم الوادي الجديد بـ15الف كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان‎

محافظة الوادي الجديد

تدعم القوات المسلحة محافظة الوادى الجديد بـ 15 ألف كرتونة مواد غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان ، صرح بذلك محمد منير مدير إدارة الحماية بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

وقال أن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي أصدر توجيهات بأن تتولى مديرية التضامن الاجتماعي توزيع المساعدات الغذائية على محدودي الدخل من خلال مندوبيها المنتشرين على مستوى نجوع وقرى المحافظة.

وأضاف ان هذه المواد الغذائية سوف يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والمطلقات والارامل والايتام ومحدودى الدخل بقرى ومراكز ومدن الوادى الجديد.

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