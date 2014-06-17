مدعوّة إلى إفطار؟ إلتزمي بهذه القواعد...

مع حلول رمضان شهر الكرم والعطاء، تكثر الدعوات على وجبات الإفطار.

ولحضورها بعض الأصول، تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر، في ما يلي:

- أكّدي قبول أو رفض الدعوة، فور استلامها.

- أعلمي ربّة المنزل عن العادات الخاصّة لديك.وإذا كنت صاحبة طقوس معيّنة قد تربك الداعية، يفضّل الامتناع عن الحضور.

- أعلمي صاحبة البيت عن الصنوف التي لا تستطيعي تناولها، في حال كنت تعانين من الحساسية، كما يمكنك أن تستعلمي عن الصنوف الموجودة على المائدة.

- أرسلي أحد أنواع الحلويات العربية قبل حضورك تحمل اسمك أو اسم عائلتك لتفسحي المجال لصاحبة البيت أن تعرضها بطريقة لائقة.

- استأذني من أصحاب الدعوة عن إمكانية احضار الأطفال، واذا كانت الدعوة رسمية يفضّل الامتناع عن اصطحابهم.

- احرصي على الحضور قبل 5 أو 10 دقائق من موعد آذان المغرب.وبعد الافطار، يمكنك الانصراف إلى الصلاة. أمّا اذا أردت الجلوس مع أهل البيت، فاحرصي على ألا تتعدى هذه الجلسة 30 دقيقة بعد الإفطار.

- تجنّبي التحدّث بالخلافات أو الأمور التي تسبّب توتراً، على مائدة الإفطار.

- امتنعي عن اصطحاب أشخاص غير مدعوين، بدون إعلام صاحبة المنزل.

- احرصي على شكر سيّدة المنزل في اليوم التالي على الدعوة، من خلال الاتصال المباشر بها أو إرسال رسالة الكترونية على جوالها.

شاهدي أيضاً:

أصول إرسال السيرة الذاتية