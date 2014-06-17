أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

مدعوّة إلى إفطار؟ إلتزمي بهذه القواعد...

Google+ Print
مدعوّة إلى إفطار؟ إلتزمي بهذه القواعد... مدعوّة إلى إفطار؟ إلتزمي بهذه القواعد...

الثلاثاء 17-06-2014 17:51

مع حلول رمضان شهر الكرم والعطاء، تكثر الدعوات على وجبات الإفطار.
ولحضورها بعض الأصول، تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر، في ما يلي:

- أكّدي قبول أو رفض الدعوة، فور استلامها.
- أعلمي ربّة المنزل عن العادات الخاصّة لديك.وإذا كنت صاحبة طقوس معيّنة قد تربك الداعية، يفضّل الامتناع عن الحضور.
- أعلمي صاحبة البيت عن الصنوف التي لا تستطيعي تناولها، في حال كنت تعانين من الحساسية، كما يمكنك أن تستعلمي عن الصنوف الموجودة على المائدة.
- أرسلي أحد أنواع الحلويات العربية قبل حضورك تحمل اسمك أو اسم عائلتك لتفسحي المجال لصاحبة البيت أن تعرضها بطريقة لائقة.
- استأذني من أصحاب الدعوة عن إمكانية احضار الأطفال، واذا كانت الدعوة رسمية يفضّل الامتناع عن اصطحابهم.
- احرصي على الحضور قبل 5 أو 10 دقائق من موعد آذان المغرب.وبعد الافطار، يمكنك الانصراف إلى الصلاة. أمّا اذا أردت الجلوس مع أهل البيت، فاحرصي على ألا تتعدى هذه الجلسة 30 دقيقة بعد الإفطار.
- تجنّبي التحدّث بالخلافات أو الأمور التي تسبّب توتراً، على مائدة الإفطار.
- امتنعي عن اصطحاب أشخاص غير مدعوين، بدون إعلام صاحبة المنزل.
- احرصي على شكر سيّدة المنزل في اليوم التالي على الدعوة، من خلال الاتصال المباشر بها أو إرسال رسالة الكترونية على جوالها.

شاهدي أيضاً:

أصول إرسال السيرة الذاتية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي