مدعوّة إلى إفطار؟ إلتزمي بهذه القواعد...

الثلاثاء 17-06-2014 17:51
مع حلول رمضان شهر الكرم والعطاء، تكثر الدعوات على وجبات الإفطار.
ولحضورها بعض الأصول، تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر، في ما يلي:
- أكّدي قبول أو رفض الدعوة، فور استلامها.
- أعلمي ربّة المنزل عن العادات الخاصّة لديك.وإذا كنت صاحبة طقوس معيّنة قد تربك الداعية، يفضّل الامتناع عن الحضور.
- أعلمي صاحبة البيت عن الصنوف التي لا تستطيعي تناولها، في حال كنت تعانين من الحساسية، كما يمكنك أن تستعلمي عن الصنوف الموجودة على المائدة.
- أرسلي أحد أنواع الحلويات العربية قبل حضورك تحمل اسمك أو اسم عائلتك لتفسحي المجال لصاحبة البيت أن تعرضها بطريقة لائقة.
- استأذني من أصحاب الدعوة عن إمكانية احضار الأطفال، واذا كانت الدعوة رسمية يفضّل الامتناع عن اصطحابهم.
- احرصي على الحضور قبل 5 أو 10 دقائق من موعد آذان المغرب.وبعد الافطار، يمكنك الانصراف إلى الصلاة. أمّا اذا أردت الجلوس مع أهل البيت، فاحرصي على ألا تتعدى هذه الجلسة 30 دقيقة بعد الإفطار.
- تجنّبي التحدّث بالخلافات أو الأمور التي تسبّب توتراً، على مائدة الإفطار.
- امتنعي عن اصطحاب أشخاص غير مدعوين، بدون إعلام صاحبة المنزل.
- احرصي على شكر سيّدة المنزل في اليوم التالي على الدعوة، من خلال الاتصال المباشر بها أو إرسال رسالة الكترونية على جوالها.
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