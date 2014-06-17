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نصائح من جُمانة أبو فاضل لغرفة نوم جريئة

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نصائح من جُمانة أبو فاضل لغرفة نوم جريئة نصائح من جُمانة أبو فاضل لغرفة نوم جريئة

الثلاثاء 17-06-2014 17:44

تُعتبر غرفة النوم الملجأ الوحيد، حيث ينتهي بك المطاف، بعد يوم من التعب والإرهاق.ويرمز الديكور السائد فيها إلى شخصيّتك.
مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تتوجه إلى السيدات اللاتي يتمتّعن بالجرأة، لتساعدهن في تصميم غرفة نوم خارجة عن التقليد، من أجل إرضاء أهوائهن، في ما يلي:

- احرصي على إبراز عنصر التضارب في الغرفة، لنواحي الألوان والطرز والخامات المستعملة، لتأتي الصورة النهائية مثيرة للجدل!
- تخلّي عن المفهوم التقليدي عند انتقاء المفروشات، إذ يُمكن أن يتلاقى الجلد والقطن والمخمل معاً.
- احرصي على طلاء جدار بلون داكن، كالأسود أو الأحمر أو البني أو الليلكي، واختاري لوناً هادئاً أو حيادياً، كالأبيض أو البيج، للجدران الأخرى وقطع الأثاث.
- أكثري من استعمال "الاكسسوارات"، من شمعدانات وإطارات الصور التي تدخل موادّ عدّة في تركيبها، كالمرايا والفضة والقصدير والخشب...
- علّقي مرآة على الجدار، على أن يكون إطارها غير متوازٍ.
- ثبتي لوحة ضخمة بألوان صارخة، بصورة تغطّي نصف مساحة الجدار.
- استعملي الأقمشة السادة، مع الحرص على اقتناء الوسائد الملوّنة والمزركشة أو تلك التي تحمل صور شخصيّات تستهوينها، لكسر الرتابة وإضفاء الغرابة على الغرفة.
- أدخلي إلى الستائر عدّة أنواع من الأقمشة، كـ "الدانتيلا" والقطن مثلاً، علماً أنّه ليس بالضرورة أن يأتي لونها متناغماً مع مفرش السرير.
- احرصي على المزج بين الإنارة المخفيّة والمصابيح. ويُمكن أن تتدلّى ثريا ضخمة من السقف، مشغولة بدقة من الكريستال والحديد.
تذكّري دائماً أنّ مفهوم الجرأة لا حدود له، وهو يتحدّى كلّ ما يُحاول أن يردعه!

 

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