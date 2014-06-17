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10 تنسيقات من "سيِّدتي نت" لتتألقي بالطبعات الموردة

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10 تنسيقات من "سيِّدتي نت" لتتألقي بالطبعات الموردة 10 تنسيقات من "سيِّدتي نت" لتتألقي بالطبعات الموردة

الثلاثاء 17-06-2014 00:52

تكتسح الطبعات الموردة عالم الموضة في كل صيف، وتظهر على منصات العروض وواجهات المحلات في كل مكان، ومن الطبيعي أن تكون خيارك المثالي لإطلالتك الصيفية الأنيقة، "سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي نصائح الخبراء لتتألقي بتنسيقات عصرية تناسب الأجواء الصيفية للحصول على إطلالة مثالية:
· قد تعتقدين أن الطبعات الموردة محصورة في الألوان الوردية الناعمة، ولكنها يمكن أن تمتد لألوان أخرى لتعطيك إطلالة أنثوية وجريئة في الوقت ذاته كاللون الكحلي والأخضر الزيتي وغيرها.
· لا تخشي من دمج الطبعات الأخرى مع الطبعات الموردة كالخطوط والنقاط، ولكن احرصي دوماً على أن تكون تلك الطبعات بأحجام مختلفة.
· اختيار حجم الطبعة يخضع لشكل ومقاس جسمك، فالسيدات اللواتي يتمتعن بأجسام ممتلئة تناسبهن الطبعات الكبيرة، أما ذوات البنية الصغيرة فيجب أن يلجأن إلى اختيار الطبعات الصغيرة لتناسب أشكال أجسامهن.
استفيدي من هذه النصائح والنتسيقات لتنسقي إطلالتك الجميلة في العيد.
 

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