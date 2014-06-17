قصة "البيبلوم" مازالت تزين إطلالات النجمات

شهدنا قبل أعوام بسيطة ظهوراً كبيراً لقصة "البيبلوم" الناعمة في إطلالات النجمات وعلى منصات العروض المختلفة، وحتى الآن تتساءل بعض السيدات عن هذه القصة، وعن بقائها كاتجاه بارز من اتجاهات الموضة حتى هذا الموسم.

حافظت قصة "البيبلوم" على مكانتها بين اتجاهات الموضة حتى هذا اليوم، فهي مستمرة بالظهور في إطلالات النجمات المختلفة، منها: إطلالة النجمة الأنيقة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence في حفل الأوسكار الأخير، حيث تألقت بفستان ناعم حمل توقيع "Dior"، إضافة إلى إطلالة صديقتها الشابة شايلين وودلي Shailene Woodley التي اختارت فستاناً مشابهاً باللون الأصفر من "Ralph Lauren".

ومن ناحية أخرى تظهر هذه القصة المميزة في العديد من التصاميم الأكثر تكلفاً كإطلالة السندريلا السمراء الأنيقة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo بفستان جميل باللون الأسود من ""Oscar de la Renta، والممثلة إيميليا كلارك Emilia Clarke بتصميم جذاب من "Proenza Schouler"، كذلك الممثلة الصينية الأنيقة رانغ زي Zhang Ziyi بفستان جميل بتفاصيل ذهبية من "Chanel".

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات النجمات بقصة "البيبلوم" الجميلة، شاهديها واستوحي منها ما يناسب إطلالتك في مناسباتك الخاصة.



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