تحقيقات «خليتي المنصورة»: المتهمون خططوا لعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، في قضية متهمي «خليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية» الإرهابيتين، أن المتهمين البالغ عددهم 24 متهمًا «ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من يوليو من العام الماضي وحتى مطلع شهر يونيو الجاري».

وأضافت التحقيقات أن المتهمين «ألفوا جماعة تدعو لتكفير الحاكم، والاعتداء على المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة».

باشر التحقيق في القضية التي تضم 24 متهما بينهم 3 هاربون، فريق موسع من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة أيمن بدوي رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.

وأحيل المتهمون لمحكمة جنايات المنصورة، بعد أن تم عرض نتائج التحقيقات على المتهمين على المستشار هشام بركات، النائب العام، والذي أصدر قراره، الإثنين، بإحالتهم للمحاكمة، في حين ينتظر أن تقوم محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة لنظر محاكمة المتهمين قريبًا.