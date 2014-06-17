أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تحقيقات «خليتي المنصورة»: المتهمون خططوا لعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة

  • مصر
  • 20
Google+ Print

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، في قضية متهمي «خليتي المنصورة الإخوانية والتكفيرية» الإرهابيتين، أن المتهمين البالغ عددهم 24 متهمًا «ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من يوليو من العام الماضي وحتى مطلع شهر يونيو الجاري».

وأضافت التحقيقات أن المتهمين «ألفوا جماعة تدعو لتكفير الحاكم، والاعتداء على المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة».

باشر التحقيق في القضية التي تضم 24 متهما بينهم 3 هاربون، فريق موسع من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة أيمن بدوي رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.

وأحيل المتهمون لمحكمة جنايات المنصورة، بعد أن تم عرض نتائج التحقيقات على المتهمين على المستشار هشام بركات، النائب العام، والذي أصدر قراره، الإثنين، بإحالتهم للمحاكمة، في حين ينتظر أن تقوم محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة لنظر محاكمة المتهمين قريبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية