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آخر إطلالات المكياج لأحلام

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آخر إطلالات المكياج لأحلام آخر إطلالات المكياج لأحلام

الثلاثاء 17-06-2014 15:44

تشتهر أحلام بإطلالاتها القويّة التي تتميّز بالخصوصيّة في إبراز الجمال العربي اللافت. وهي تعمل على ابتكار أفكار جديدة في عالم المكياج، ما حوّلها إلى رمز للأناقة والجاذبية. حصلت أحلام على نسبة إعجاب كبيرة، بعد الصور الأخيرة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث برزت بمكياج جديد بالألوان الترابية والشفاه الزهرية. فما سرّ هذا المكياج؟ وما هي الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على مكياج أحلام؟

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أولاً: عليك اختيار كريم الأساس الذي يُخفي عيوب الوجه من دون أن يكون قويّاً. فأحلام استخدمت لوناً مطابقاً لبشرتها السمراء مع بودرة الخدود البرونزية التي توضع بطريقة تشدّ الوجنتين. ولعينَي أحلام أهمية كبيرة في عالم الجمال، وهي التي تُدرك كيفيّة إبرازهما بطريقة جيّدة. يبدأ مكياج العين بظلال من الألوان الترابيّة الذي يجعلها تبدو أكبر، إضافة إلى الأي لاينر الأسود الذي يبدأ رفيعاً ليعرض تدريجيّاً، بشكل جانح يمتدّ إلى خارج حدود العين ويرسمها بطريقة لافتة جداً. بعد ذلك، استخدمي قلم كحل أسود لتحديد العين من الأسفل، مع الماسكرا السوداء لرموش كثيفة وطويلة. ويُمكنك رسم حاجبيك على طريقة أحلام، ما يُضفي جمالاً إضافيّاً على شكل العين.

أمّا بالنسبة إلى الشفاه، فأحلام تتميّز بشفاهٍ كبيرة وممتلئة، كما أنّها تتبع طريقة مكياج تجعلها تبدو أجمل. ارسمي شفاهك بدقّة، ثمّ استخدمي أحمر الشفاه باللون الزهريّ الفاتح، واملئي شفتيك به. فاللون الزهري يُبرز حجم الشفاه، كما أنه يمنح الوجه إشراقاً.

المكياج الأخير الذي اتّبعته أحلام هو من أبرز صيحات الموضة. لكن ما ميّزه أنّها تعرف تماماً اختيار ما يُناسبها. وأنت أيضاً يُمكنك تطبيق خطوات مكياج أحلام، بشرط أن يُناسب وجهك ولون بشرتك.


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