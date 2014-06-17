احصلي على وجه مشرق في رمضان دون مكياج

ابتعدي في شهر رمضان الكريم عن مستحضرات التجميل والمكياج العربي القوي، وحاولي في الوقت عينه الحفاظ على نضارة وجهك، ونقاوة بشرتك، وإشراق عينيك، بعيداً عن البثور،و الحساسيّة، والتجاعيد، وجفاف البشرة. إليك من موقع "سيدتي نت" بعض النصائح والخطوات البسيطة للتعامل مع مشاكل البشرة، التي قد تواجهينها في هذا الشهر الكريم، وللحصول على بشرة جميلة ومتوهّجة، من دون أيّ مكياج.

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شرب الكثير من الماء:

أكثري من شرب الماء في شهر رمضان، أقلّه 8 أكواب يومياً، ما يُبعد السموم عن جسمك، ويجعل بشرتك نقية وخالية من البثور.

الاعتناء بالعينين:

لا تنسي وضع الكريم الليلي للعين قبل الذهاب إلى الفراش. وبما أنك في فترة رمضان، ولا تستطيعين النوم بما يكفي، فمن الطبيعي أن يُسبب لك ذلك هالات سوداء حول العينين. يُمكنك وضع قطنة رطبة في الثلاجة، ثمّ استخدامها في كلّ ليلة لتبريد المنطقة المحيطة بالعينين وتخفيف الورم، ما يُساعد في تقليل الهالات السوداء وجعل عينيك تبدوان أكثر إشراقاً.

رطّبي بشرتك بالمصل:

طهّري وجهك بغسول الوجه، ثمّ ضعي المصل لترطيب إضافي. ولا تنسي استخدام الكريم الواقي من أشعّة الشمس.

الغذاء الصّحي مرتبط بالبشرة النقية:

ننصحك بتناول الخُضَر والفواكه التي لها أهمية بالغة، لأنّها تحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، في وقت ينبغي فيه الحدّ من تناول الوجبات الدّسمة، والمأكولات المالحة خلال الأفطار، إذ من المؤكّد أنّها تتسبّب لك في انتشار حبّ الشباب في الوجه، كما في زيادة الوزن.

هذه النصائح البسيطة، إذا تحوّلت إلى عادات يوميّة، فإنها تساعدك في الحفاظ على نقاوة بشرتك وإشراق وجهك، ما يُمكّنك ـ تالياً ـ من الاستغناء عن المكياج في شهر رمضان.

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