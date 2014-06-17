ضبط 3 مصريين حاولوا السفر لليبيا بجوازات مزورة بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط 3 ركاب مصريين حاولوا السفر إلى ليبيا بجوازات سفر مزورة على رحلتين مختلفتين .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الأفريقية المتجهة إلى طرابلس اشتبه ضابط الجوازات في جواز سفر أحد الركاب مصري الجنسية وبفحص جوازه عن طريق المعمل الجنائي تبين تزويره ، كما تم الاشتباه في جوازي سفر راكبين آخرين حاولا السفر على الطائرة الليبية المتجهة إلى بني غازي وبفحص الجوازين تبين تزوير تأشيرتي السفر ، تم تحرير محاضر للركاب الثلاثة وإلغاء سفرهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .