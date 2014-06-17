بالصور .. افتتاح تجديدات قسم الأورام والطب النووي بجامعة المنصورة‎

افتتح الدكتور حسن على عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة واللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية التجديدات بقسم علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة المنصورة.

شهد الافتتاح الدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب والدكتور أسامة الباز مدير عام المستشفيات والدكتور احمد الدميري مدير عام مستشفى الجامعة والدكتورة إيناس عبد الحليم رئيس قسم الطب النووي وعلاج الأورام ، وقاموا بتفقد الوحدات والأجهزة التي تم تطويرها وتحديثها كما قاموا بسؤال المرضى عن مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم أن القسم يقدم خدمات طبية لعلاج مرضى الأورام من مختلف المحافظات ومختلف الفئات العمرية.