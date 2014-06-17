هاني صلاح يتبرأ من انتمائه للإخوان ويطالب نقابة الصحفيين بالتدخل لإخلاء سبيله

قال هاني صلاح أحد متهمي قضية”غرفة عمليات رابعة” إنه لا يعلم السبب وراء توجيه الاتهام اليه بشأن تلك القضية، مؤكداً أن الأتهامات الموجهة اليه من قبل النيابة العامة لا تمت إليه بصلة .

ودافع صلاح –من داخل قفص محاكمته بمعهد امناء الشرطة بطرة- عن نفسه امام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بقوله: انا صحفى ليبرالى وكنت اشغل سابقاً منصب مدير التحرير بجريدة اليوم السابع وعدداً من الجرائد الليبرالية واليسارية ، معقباً: اتهامى بشأن اشتراكي مع قيادات الإخوان بتلك القضية أمر يجعلنى أشعر بالإهانة .

وتابع مطالبا نقابة الصحفيين بالتحرك من اجل إخلاء سبيله من تلك القضية، مشدداً على ان الجميع يشهدون له بان يداه لم تلوث أبدا بخبر كاذب .

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.