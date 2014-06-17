القبض على 6 أشخاص بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات بعجمان

ألقت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على ستة أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وترويج المؤثرات العقلية..حيث ضبطت بحوزتهم ستة آلاف و/ 286 / حبة ترامادول إضافة إلى أنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية.

وقال سعادة العقيد سعيد حميد جاسم الحوسني مدير الإدارة .." إن العصابة تتكون من خمسة أشخاص يحملون الجنسية الخليجية إضافة إلى أخر من الجنسية العربية وبعد أخذ الإجراءات القانونية تم القبض عليهم بعد الحصول على معلومات دقيقة حول نشاطهم الإجرامي و بتفتيش المتهمين ومقر سكنهم والسيارة التي يستخدمونها في تنقلاتهم ضبطت كمية المخدرات التي وصفت سابقا ".

وأشار إلى أنه تم إحالة المتهمين الستة إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية لنيل جزائهم العادل على إجرامهم في حق أنفسهم وحقوق مجتمعهم بعد إسناد تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وترويجها وتعاطيها.

ولفت إلى الإهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية بمكافحة المخدرات وتوجيهاته المستمرة بخصوص التصدي لكل من تسول له نفسه تعاطي وتجارة المواد المخدرة و ضرورة العمل على ترسيخ وتوسيع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات.

وأكد العقيد سعيد حميد جاسم الحوسني إصرار الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية على الإستمرار في العمل وبذل مزيد من الجهد وعدم التهاون في ملاحقة مروجي المخدرات و متعاطيها وإحباط مخططاتهم التي يسعون من خلالها إلى الإضرار بالنسيج الإجتماعي للدولة و تخريب الحياة الكريمة المطمئنة التي يعيشها شعب الإمارات.

ودعا إلى ضرورة تظافر الجهود كافة لدعم عمل الجهات الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة من خلال بذل مزيد من الجهد لنشر التوعية وتحذير النشء من الأضرار الخطيرة والمدمرة لتعاطي المخدرات والتبعات القانونية على ذلك.

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