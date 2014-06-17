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كوينتراو: اعتقد أن مشاركتي في المونديال انتهت

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كوينتراو: اعتقد أن مشاركتي في المونديال انتهت كوينتراو: اعتقد أن مشاركتي في المونديال انتهت

يعتقد فابيو كوينتراو ظهير منتخب البرتغال أن إصابته التي تعرض لها خلال الخسارة من ألمانيا 4-0 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة بالمونديال خطيرة.

البرتغال مرت بكوارث أمام ألمانيا.. تلقت أكبر خسارة في تاريخها في كأس العالم، تعرض بيبي للطرد، وخرج كوينتراو وهوجو ألميدا مصابين.

كل هذا في المباراة الأولى ضمن المجموعة النارية التي تضم الولايات المتحدة وغانا.

وقال كوينتراو لصحيفة "آس": "أشعر أن كأس العالم انتهى بالنسبة لي".

وأوضح "أشعر بأنها إصابة قوية ولكني أتمنى أن أكون مخطئا.. للأسف هذه الأشياء تحدث في كرة القدم".

وعن المباراة تابع "هذا واحد من أكثر الأيام المحزنة في حياتي، ولكنها المباراة الأولى على أي حال.. نستطيع أن نتأهل للدور الثاني".

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فيديو اليوم السابع