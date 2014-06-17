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5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمقر لجبهة النصرة في سوريا

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قتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين بانفجار سيارة مفخخة بمقر تابع لجبهة «النصرة» وحركة «أحرار الشام» المقاتلتين للنظام السوري بمحافظة دير الزور شرقي البلاد، بحسب تنسيقية إعلامية معارضة.

وفي بيان أصدرته، قالت تنسيقية «شباب الثورة السورية في دير الزور»، أكبر التنسيقيات الإعلامية شرقي سوريا، إن سيارة مفخخة انفجرت، مساء الاثنين، في مقر لجبهة «النصرة» وحركة «أحرار الشام» في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي ما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين.

وأوضحت التنسيقية أن من بين القتلى قياديين اثنين في جبهة النصرة وحركة أحرار الشام إضافة إلى مقاتل من النصرة.

ولم تعلن حتى الساعة أي جهة مسؤوليتها عن انفجار السيارة المفخخة.

وتكررت خلال الفترة الماضية عمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة بدير الزور، وعادة ما تتهم الأخيرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أو «داعش» بالمسؤولية عنها.

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