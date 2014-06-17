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مسلحون يهاجمون قرية يقطنها سكان من التركمان الشيعة شمال العراق

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قالت الشرطة العراقية، الثلاثاء، إن متشددين مسلمين سنة هاجموا قرية بشمال العراق يقطنها سكان من التركمان الشيعة ولكن تم صدهم مما يسلط الضوء على تصاعد العنف الطائفي بعد التقدم المفاجئ لمقاتلين متشددين.

وتم صد المتشددين عن قرية بشير الواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوبي مدينة كركوك بعد ساعة من الاشتباكات مع ميليشيات محلية وقوات الشرطة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لصد المتشددين «السنة» الذين استولوا على عدة مدن خلال الأسبوع الأخير.

في الوقت نفسه قالت قناة«العراقية» الرسمية إن الجيش العراقي قتل 2 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام اليوم الثلاثاء. ولم تذكر القناة أين حدث ذلك.

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