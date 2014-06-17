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بنك تايلاند المركزي يدعو لعدم طمس معالم أوراق البنكنوت برموز مناهضة للانقلاب

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أفاد تقرير إخباري، الثلاثاء، بأن معارضين تايلانديين قاموا بختم أوراق البنكنوت التايلاندية برموز مناهضة للانقلاب، ما دفع البنك المركزي «بنك تايلاند» إلى أن يدعو المواطنين إلى عدم تشويه معالم العملة.

وبدأ رمز اليد التي تحمل إشارة الأصابع الثلاثة، والمقتبس من أفلام «مباريات الجوع» الأمريكية الشعبية، يظهر مختومًا على أوراق البنكنوت في أنحاء العاصمة التايلاندية منذ أسبوع تقريبًا.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن متحدثة باسم البنك قولها: رغم أن طمس أوراق البنكنوت لا يعرض من يرتكبه لعقوبة، إلا أن البنك المركزي استغل الفرصة ليطلب من المواطنين التعاون في الاستخدام الصحيح للعملة من أجل المحافظة عليها ومن ثم على موارد الدولة.

ويبتكر التايلانديون وسائل جديدة للتعبير عن معارضتهم للانقلاب الذي قام به الجيش واستولى على السلطة في 22 مايو الماضي، وذلك لأن المعارضة الصريحة تعرضهم للاعتقال.

وجرمت العسكرية استخدام إشارة الأصابع الثلاثة.

كان الجيش قد أعلن استيلاءه على السلطة قائلًا إن ذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي ومواجهة الركود الاقتصادي. وألقت الحكومة العسكرية القبض على عدة صحفيين وأكاديميين وساسة أعلنوا المعارضة، قائلة إن ذلك ضروريًا لتهدئة الأحوال في البلاد.

وطلبت السلطات من التايلانديين احتواء غضبهم بينما تسعى الحكومة لاستعادة النظام والرخاء.

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