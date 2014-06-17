بالصور.. أطفال العراق يحملون السلاح للدفاع عن بغداد ضد «داعش»

نشرت صحيفة «ديلي ميل»، الثلاثاء، مجموعة من الصور تظهر تطوع عدد كبير من الأطفال وصغار السن العراقيين للقتال ضد «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، في بغداد والبصرة، وذللك للدفاع عن العاصمة بغداد وصد أى هجوم «داعشي» ضدها والذي أصبح على بعد 45 كيلو متر فقط، وتطوع الألاف من الشباب العراقي تلبية لدعوة المرجعية العليا للشيعة على السيستاني فيما يسمي «الجهاد الكفائي».

وتضيف الصحيفة أن هؤلاء الأطفال يحملون السلاح مطلقة عليهم «جيش بغداد الفتى»، معتبرة ذلك تطور مقلق للغاية.