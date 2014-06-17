مدرب بلجيكا: التعادل مع الجزائر سيكون نتيجة جيدة

أكد مارك فيلموتس المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن التعادل أمام الجزائر في افتتاح مباريات المجموعة الأخيرة سيكون نتيجة جيدة لفريقه.

ويستعد ممثل العرب الوحيد المنتخب الجزائري في مواجهة كتبة نجوم ومواهب المنتخب البلجيكي يوم الثلاثاء في أولي مباريات المجموعة الثامنة في المونديال.

طالع معطيات المباراة ..

وقال مارك في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "أتطلع كثيرا للمباراة، نحن جاهزون".

وكشف فيلموتس أن درس المنتخب الجزائري جيدا ويعرف نقاط القوة والضعف لدي أسود الجزائر.

و أضاف "التعادل أمام الجزائر سيكون جيدا، الأمور تعتمد على ما سيحدث في المباريات الثلاثة بالكامل، ولكن من المؤكد أن الفوز هدفنا".