ميسي مع الأرجنتين رغم الإصابة

بوينوس آيرس (إفي) - استدعى مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أليخاندرو سابيلا النجم ليونيل ميسي للمشاركة في مباراتي كولومبيا والإكوادور اللتين يخوضهما راقصو التانجو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 ، رغم أنه لا يزال يتعافى من إصابته في الساق.

ويتعافى ميسي من إصابة في العضلة ذات الرأسين بساقه اليمنى، كانت قد حالت دون مواصلته مباراة ناديه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

وعانى لاعب الفريق الكتالوني من تذبذب فى أدائه منذ تعرضه للإصابة فى مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث"، إمكانية لحاقه بمباراة البرسا في الجولة الأخيرة من الليجا أمام مالاجا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين، الذي يتصدر التصفيات الحالية، في السابع من يونيو المقبل مباراة أمام كولومبيا على أرضه، بينما سيواجه الإكوادور بعدها بأربعة أيام على أرضه.

وفيما يلي تشيكلة منتخب الأرجنتين لمواجهتي كولومبيا والإكوادور:.

حراسة المرمى: سرخيو روميرو (سمبدوريا الإيطالي) وماريانو أندوخار (كاتانيا الإيطالي).

وفي الدفاع: بابلو زابالاتا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إزيكيل جاراي (بنفيكا البرتغالي)، فديريكو فرنانديز (خيتافي الإسباني)، ماركوس روخو (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، هوجو كامبانيارو (نابولي الإيطالي)، فابريسيو كولوتشيني (نيوكاسل الإنجليزي)، خوسيه باسانتا (مونتيري المكسيكي).

وفي خط الوسط: خابيير ماسكيرانو (برشلونة الإسباني)، أنخل دي ماريا (ريال مدريد الإسباني)، إيفر بانيجا (فالنسيا الإسباني)، أوجوستو فرنانديز (سلتا فيجو الإسباني)، خوسيه سوسا (ميتاليست الأوكراني)، لوكاس بيليا (أندرلخت البلجيكي)، بابلو جينياثو (ليبرتاد الباراجوائي)، والتر مونتيو (سانتوس البرازيلي)، إريك لاميلا (روما الإيطالي).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، جونزالو إيجواين (ريال مدريد الإسباني)، سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إزيكيل لافيتزي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رودريجو بالاسيو (إنتر ميلانو الإيطالي).