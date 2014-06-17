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بالصور .. مباحث النقل والمواصلات تشن حملات أمنية بمحطة قطار أسيوط والأتوبيس

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بالصور .. مباحث النقل والمواصلات تشن حملات أمنية بمحطة قطار أسيوط والأتوبيس بالصور .. مباحث النقل والمواصلات تشن حملات أمنية بمحطة قطار أسيوط والأتوبيس

حملات امنية بمحطة قطار اسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطار من مباحث النقل والمواصلات بأسيوط يفيد بشن حملات مكثفة بمحطات القطار والاتوبيس لمنع التلاعب بأسعار التذاكر والقضاء على تجار السوق السوداء.

وقال العقيد عادل مسك مأمور قسم شرطة سكك حديد اسيوط ان الحملات مستمرة بجميع محطات القطار والاتوبيسات بمختلف مراكز المحافظة وأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة بمحطة قطار أسيوط ومداخلها ، تم تشكيل فرق بحث برئاسة اللواء يسرى خليفة والعقيد عاطف مصطفى رئيس مباحث سكة حديد أسيوط والعقيد ياسر الجزيرى لتأمين المحطة ومزلقاناتها.

تمكنت الحملة من ضبط “عذب م. ع”موظف بالشباب والرياضة اثناء قيامه ببيع 12 تذكرة متنوعة لعدة قطارات اثناء قيامه ببيعها على الركاب داخل المحطة بأسعار أعلى من أسعارها الفعلية ، و”محمد ج . م” -55 سنة- عامل مقيم قسم أول أسيوط مسجل خطر سرقات عامة وسبق اتهامه فى 43 قضية اداب عامة ومخدرات وسرقات متنوعة ، و”كمال ع” هارب من 19 قضية متنوعة ما بين اداب وسرقات.

كما تم ضبط “يوسف ف. خ ” -32 سنة- حاصل على دبلوم صنايع ومقيم غرب البلد بمدينة اسيوط لحوزته مشروبات كحولية و”احمد م . ع” -26 سنة- بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم قوص قنا لحوزته قطعة كبيرة من نبات الحشيش المخدر ، و”علاء ح . ع” عامل بالبدارى لحوزته فرد خرطوش وهارب من احكام بالقتل ، و”كامل ع . ك” -27 سنة- مقيم مركز الدلنجات- البحيرة مندوب دعاية واعلان لحيازته فرد خرطوش.

تم تحرير المحاضر اللازمة ، وجار العرض على النيابة.

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