شئون المرأة بأسيوط يعقد ندوة بعنوان “تمكين المرأة في الحكم المحلي “‎

عقد مكتب شئون المرأة بمحافظة أسيوط ندوة بعنوان “تمكين المرأة في الحكم المحلي” بالتنسيق مع وحدة دعم اللامركزية والإدارات التنفيذية بالمحافظة بهدف تدعيم العمل والارتقاء به بطرق سليمة وأساليب حديثة وعمل دورات تدريبية للمرأة العاملة في الحكم المحلي من أجل الحصول علي منظومة قوية قادرة علي مواجهة التحديات خلال الفترة القادمة.

وقالت الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظة لشئون المرأة بأسيوط أنه لابد من العمل على دراسة المشاكل التي تواجه المرأة في العمل وضرورة حل هذه المشاكل بأسلوب فني وعلمي يساهم في خلق بيئة جيدة للابتكار والإقبال علي العمل وزيادة الإنتاج كما أن هذا يساهم في تحمل المسئولية وزيادة الثقة لدي المرأة في اتخاذ القرار مشيرة إلي اهمية تطبيق فكرة اللامركزية في حل المعوقات والتنسيق مع جميع مدريين الإدارات بالمحافظة لعمل دورات تدريبية للموظفين في كيفية التعامل مع المشاكل في العمل وحلها والتفاعل الايجابي بين المدير والموظف كفريق عمل متكامل.

وأكدت الدكتورة سحر علي ضرورة احتواء الشباب واستغلال طاقتهم في العمل الايجابي وتشجيعهم علي الابتكار وتقديم كافة الدعم لهم والقضاء علي المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص في العمل.