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السلطات السودانية تداهم مقر حزب “المؤتمر السوداني” وتعتقل أربعة أعضاء

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السلطات السودانية تداهم مقر حزب “المؤتمر السوداني” وتعتقل أربعة أعضاء السلطات السودانية تداهم مقر حزب “المؤتمر السوداني” وتعتقل أربعة أعضاء

ارشيفية

داهم جهاز الأمن السوداني ، مقر حزب المؤتمر السوداني بمدينة “النهود” في ولاية غرب كردفان ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع ، واقتادت العشرات من مؤيدي الحزب للتحقيق.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد – وفقا لصحيفة “سودان تريبيون” الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء – “إن قوات الأمن داهمت مقر الحزب وحطمت أقفال الغرف المغلقة وعبثت بالأوراق والمقتنيات ، واعتقلت أربعة من أعضاء الحزب وتوجهت بهم لجهة غير معلومة”.

وأكد السيد ، أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تصوراته للمرحلة القادمة في ظل اعتقال زعيمه إبراهيم الشيخ.

يذكر أن السلطات الأمنية السودانية اعتقلت زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ في 8 يونيو الحالي بمدينة “النهود” غرب كردفان ، عقب ندوة جماهيرية انتقد خلالها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني ، ويواجه الشيخ تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويعد حزب المؤتمر السوداني أحد أبرز الأحزاب التي رفضت دعوة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني التي أطلقها في يناير الماضي ، وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.

 

أ ش أ

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