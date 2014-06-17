بالصور..محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادات بـ2000 جنيه لكل متفوق

كرم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر اوائل الشهادتين الابتدائية والاعدادية بالمحافظة بمنح كل متفوق مبلغ 2000 جنيه وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها بمحافظة الأقصر بقاعة المؤتمرات بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران وسكرتير مساعد العميد علاء عبد الشافي و نجم أحمد علي ، وكيل وزارة التربية والتعليم ,ومدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من رؤساء المدن ومديري المديريات .

واوائل الابتدائية المكرمون هم ، صفاء يحيى حنفي محمد من مدرسة أبو الحجاج الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية بمجموع 300 درجة، المركز الأول، المركز الثاني سامر جميل كامل، من مدرسة أرمنت بنين، إدارة أرمنت التعليمية بمجموع 300 درجة. المركز الثالث ناردين مفدي سعيد، مدرسة الراهبات، إدارة الأقصر التعليمية بمجموع 300 درجة المركز الرابع نورهان محمد مدرسة أرمنت بنات، من إدارة أرمنت التعليمية بمجموع 300 درجة. المركز الخامس، فاطمة الزهراء أحمد، مدرسة الراهبات، إدارة الأقصر التعليمية بمجموع 299، 9 درجة المركز السادس، إسراء مصطفى كامل، مدرسة وادي الملكات الابتدائية، إدارة الأقصر التعليمية، بمجموع 299، 9 درجة.

فازت بالمركز السابع، آية أحمد الشاذلي، مدرسة وادي الملكات، إدارة الأقصر التعليمية بمجموع 299، 9 درجة. المركز الثامن، عمر مجاهد عمر ،مدرسة أرمنت بنين، إدارة أرمنت التعليمية، بمجموع 299، 9 درجة. المركز التاسع، ضحى خضري سيف، مدرسة أبوا الحجاج الابتدائية، إدارة الأقصر التعليمية، 299، 9 درجة. المركز العاشر محمد أحمد محمود، مدرسة أرمنت المشتركة، إدارة أرمنت التعليمية، بمجموع 299، 9 درجة.

كما كرم محافظ الاقصر العشرة الاوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة وهم المركز الأول آية عبد السلام حسن محمد ( مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بإسنا)، والمركز الثاني،مونيكا يوسف غايس فلسطين ( مدرسة إسنا الإعدادية بنات).

> والمركز الثالث شريف محمد أحمد عبد الحميد ( مدرسة الأقباط الإعدادية بنين)، والرابع ماريا بهجت صموئيل سعيد ( مدرسة السلام الخاصة عربي)،والخامس نيرة عماد محمود حامد ( مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات)، والسادس أحمد عبده حسين أحمد ( مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بإسنا)، والسابع فاطمة عبد العزيز سيد أمين ( مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات).

وفازت بالمركز الثامن زهراء أحمد عبادي وزيري ( مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات)، و”التاسع” إسلام محمد موسى أحمد ( مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بإسنا)، و”العاشر” ستيف عماد نعوم تاوضروس: مدرسة الأقباط الإعدادية بنين)،و”الحادي عشر” شيماء عبد الرحيم سعد جاد الكريم (مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات.