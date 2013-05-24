حركة ” نحلم ” بالسويس تؤكد ضرورة استغلال الطاقة الشمسية لإنهاء أزمة الكهرباء

أصدرت حركة ” نحلم ” الثقافية بالسويس بيان توضح من خلاله أن مشكلة التيار الكهربائى اصبحت تؤرق كل بيت مصرى وان الحكومة لم تقدم اى جديد حتى الان فى الازمة الراهنة ، حيث اقترحت الحركة عدد من الاقتراحات تهديها الى الحكومة لحل مشكلة الكهرباء من بينها حلول قصيرة الأجل و حلول طويلة الأجل .

وأوضح البيان الذى حمل توقيع محمد التهامى منسق الحركة ان الحلول قصيرة الأجل تتلخص فى ربط شبكة كهرباء مصر بالدول المجاورة مثل المملكة السعودية و باقي الدول العربية الصديقة حتى ننتهى من الازمة بشكل مؤقت أما الحلول طويلة الأجل وتتلخص فى الموافقة على المشاريع التى قدمتها الدول الاوربية في عمل مولدات طاقة شمسية على طول شاطيء البحر المتوسط كما يمكن عمل مولدات طاقة شمسية في صعيد مصر و عمل مولدات كهرباء على طول البحر الاحمر ومولدات بطاقة الرياح و طاحونات توليد الكهرباء حيث ستلعب هذه المشروعات فى حال تنفيذها دور كبير فى حل مشكلة الكهرباء بشكل تام .