مطالب بإقالة نائب مأمور ثاني الإسماعيلية بسبب سوء معاملته للمواطنيين‎

تسببت معاملة المقدم هيثم الهادى نائب مأمور قسم ثانى الإسماعيلية للمواطنيين ورفض مقابلتهم لحين مشاهدته مباريات كأس العالم بمكتبه فى حالة من الغضب بينهم.

استغاث المواطنون باللواء محمد العنانى مدير الأمن للتدخل وابعاده مؤكدين أنه دائم مشاهدة مباريات كأس العالم داخل القسم وتأجيل العمل لحين المباريات ، فيما طالبت القوى الثورية وائتلافات القوى السياسية بالمحافظة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بوقف الضابط عن العمل والتحقيق معه مؤكدين تلقيهم أكثر من شكوى من أسلوب معاملته للمواطنيين وتعاليه عليهم محذرين من استغلال قوى معادية لثورة 30 يونيو الواقعة فى التشهير بجهاز الشرطة ومعاملة أفراد لا يمثلون الأغلبية منهم.

وقال مواطنون أن الضابط أطفأ نور مكتبه للتفرغ لمشاهدة التلفاز ومتابعة مبارايات كأس العالم بينما وقف المواطنون خارج مكتبه فى انتظار انتهاء المباراة.