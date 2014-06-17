من يحمى الملياردير الإخوانجى حسن مالك؟

قالت لجنة حصر أموال الإخوان إنه تم التحفظ على مجموعة محال «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، وكذلك محلات عبدالرحمن السعودى، لانتمائها لأملاك جماعة الإخوان.. وماذا عن شركات حسن مالك، شريك الشاطر، بل أين حسن مالك نفسه.. من ذا الذى يحمى حسن مالك وشركاته فى مصر؟!.

فص ملح وداب، منذ 30 يونيه لا حس ولا خبر، ولا قرار تحفظ واحد، ولا اسمه ورد فى التحقيقات، أين اختفى الملياردير الإخوانى الشهير؟ لماذا خلا قرار التحفظ على أموال الشاطر و13 آخرين من قيادات الجماعة من اسم مالك؟.. معلوم مالك شريك الشاطر، وعادة ما يجمعهما كلابش واحد، راجع صورهما فى المحاكمات من أول «سلسبيل» حتى غسيل الأموال، إذا كان الشاطر رجل التنظيم فمالك محفظة التنظيم، الممول الرئيسى.

عجباً، القرار التحفظى تغافل كلية عن مالك، الشهير بـ«أبومعاذ»، الأخطر إخوانيا حاليا فى ظل حرية الحركة التى يتمتع بها خارجيًا، واتصالاته بالرئيس التركى أردوغان شخصيا، وداخليا هو الممول الفعلى لكل أنشطة الإخوان المناهضة للقيادة الجديدة، معلوم هذا الرجل ممول لكل أنشطة الإخوان الخيرية وغير الخيرية، حتى حفلات الفطور الإخوانية أيام مبارك فى «سيتى ستارز» كان يمولها مالك.

يقيناً مالك شريك الشاطر ليس فى تجارته ومشروعاته وملياراته، بل فى كل مصيبة حلت بمصر، الممول الرئيسى للمصايب، وليس أكبر من مصيبة خطف مصر لمدة سنة كاملة، لابد أن يتنبه النائب العام لخطورة بقاء هذا الأخطبوط خارج قرار التحفظ المالى، طالما هو خارج التحفظ، فحرق البلد مستمر، بقاء مالك طليقاً بأمواله وأعوانه خطر داهم لو تعلمون.

الرئيس منصور الله يكرمه ألغى قرارات العفو الرئاسية الباطلة عن 52 من الإخوان والتابعين، لماذا تم استثناء الشاطر ومالك من المراجعة؟.. القرار أصدره المجلس العسكرى فى 1 مارس 2011 بالإفراج الصحى عن الشاطر ومالك، بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع السنة من الحكم عليهما بـ7 سنوات فى القضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية (ميليشيات الأزهر).. القرار يحتاج إلى مراجعة رئاسية فورا.

وإذا كان هناك شك فيما نقول ويزيد غيرنا من خطورة مالك، فليطلب النائب العام من الجهات الأمنية التحريات عن نشاطات وتحركات وسفريات حسن مالك خلال السنة الماضية، سترون عجباً، أما عن ثروته فحدث ولا حرج، مثلاً فى إحصاء متواضع للدكتور محمد جودة، رئيس الدائرة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة (المنحل)، ثروة (الثالوث) الشاطر ومالك والسعودى لا تتعدى مائة مليون جنيه مصرى، سيبك من الرقم المتواضع، المهم الثالوث، مالك ثالث ثلاثة، كيف يتأتى التحفظ على محلات «زاد» خاصة الشاطر، ومحلات سعودى وتترك فروع شركات مالك مفتوحة!!.