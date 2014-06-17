نبيل عبدالحميد ينبش فى «ركام البحر»

حفر نبيل عبدالحميد مكانته القصصية بدأب ومثابرة منذ مطلع السبعينيات، حتى تراكمت فى جعبته عشر مجموعات قصصية، وسبع روايات، ومثلها أعمال درامية متلفزة، وتمكن من رئاسة نادى القصة العتيق دون جلبة. وخلال ذلك كله لم أكد ألتفت إليه نقدياً أو أرتطم بأحد أعماله، ولست أدرى إن كان ذلك قصوراً منى فى المتابعة النقدية للمواهب اللافتة، أم نتيجة للطابع المتوسط الغالب على إنتاجه، أو للدماثة الهادئة البعيدة عن فرض النفس فى شخصيته، فهو لم يثر أى فضيحة أدبية مثل بعض من سبقوه فى قيادة نادى القصة حتى يظفروا بحضور قوى لا ترشحه لهم مؤهلاتهم الإبداعية. وأيا ما كان الأمر، فقد وجدت فى روايته الأخيرة «ركام البحر» المنشورة فى سلسلة روايات الهلال المتعافية فرصة مواتية لاختبار عينة من هذا الإنتاج بحيدة وموضوعية، لا يشوبها سوى ضعف الإلمام الكافى بما سبق من أعماله.

أول ما يلفت الانتباه فى كتابة مبدعنا هو أسلوبه، فهو يسطر جمله السردية كأنها أبيات من قصيدة نثر، لا تكاد تصل إلى نهاية السطر، أهو مشغول باللغة مفتون بشعريتها إلى هذه الدرجة؟ تبدو كتابته لاهثة عالية الإيقاع غير مسترسلة، هل مازال يكتب بنفس القصة القصيرة وأسلوبها المعروف فى الاختزال والتكثيف والشعرية ليقدم صوراً محفورة فى جسد اللغة، أم تراه يدمج الحوار فى السرد، ويضرب بريشته خطوطاً ملونة باذخة على صفحة الوجدان؟ سنرى إن كان ذلك يسعفه فى تطوير مواقفه وتنمية شخوصه وبناء عوالمه التخييلية أم يقصر به عن بلوغ هذا الأفق الرحب.

يقول مثلاً فى المطلع ليصف حريقاً شب فى مدبغة الجبالى وبذر الشك فى خيانة بعض عماله لولى نعمتهم:

«صوت الهرج وأضواء عربة الإطفاء وشياط الجلود يثيرون لغطاً عشوائياً، وحطت قدمه على رخاوة الأرض، عفانة الطين وقنوات الصرف ومواد الدباغة ومخلفات الحريق

وانطلقت الأفواه تتبارى:

أنا رأيت، أنا سمعت، أنا قلت

بينما يتوارى صوت الفعل متخاذلاً

لا يجرؤ عليه أحدهم

هم لسانه، ثم أمسك متراجعاً عن الكلام

فالحكاية قد انتهت، انفضت بالفعل من أولها لآخرها».

يتابع الراوى العليم هذا المقطع كأنه يسجل لقطة موجزة مستقلة لقصة قصيرة تبدأ ثم تعلن نهايتها، قبل أن تندغم فى وعى الجبالى لتصبح تعبيراً عن مكنون نفسه، ريثما يؤثر الكاتب أسلوب الخطاب الغالب على الرواية كلها، فيتوجه بالكلام إلى شخص حاضر فى وعيه يخاطبه. هذه التقنية غريبة خارجة عن المألوف فى التدفق السردى، تجعل اللغة وأوضاعها مناط الاهتمام وبؤرته، لا الحدث وظروفه، تنجح فى تكون جمل، وتشكيل صور، ورسم لوحات، ولكنها لا تشف عن انهمار الوقائع وذوبان الوصف وتجسيد صيرورة الزمن، تدخل الخواطر وتمثل الهواجس لكل شخص على حدة، دون أن تلتقط الخيوط الحريرية أو العنكبوتية التى يتبادلها الأفراد فى علاقاتهم، ودون أن تقوى بالتالى على تجسيد تيار الحياة الواصل بين الصور والمشاهد والأحداث فى الهدير المنبعث من زخم الواقع، تصبح النتيجة الحتمية لهذا الأسلوب المعتمد على التخاطب هى الاتكاء على القفزات الزمنية التى قد تطول سنوات عدة، والقفزات الشخصية التى تفتقد مرونة الانسياب والتلقائية فى تمثيل شبكات التواصل الإنسانى.

العوالم المتوازية

تلعب المفارقة فى فن الرواية دور الاستعارة فى فن الشعر، وتمثل أبرز ظواهر هذا العمل، إذ يقدم عالمين متوازيين، أحدهما ناعم مترف، تشغله أسرة الجبالى الثرية، وزوجته المحبة المهمومة بخلفة الصبى الوريث الذى يعدل كفة البنات المائلة، فتقوم بتدبير زيجة أخرى لرجلها مضحية بفراشها وفستان زفافها كى تهيئ له الظروف المواتية لإنجاب الولد من عروس تختارها وتجهزها نفسياً ومادياً لتظفر بالمودة والألفة، ولكنها لا تلبث أن ترحل فجأة فى ضربة قدر يبدو متواطئاً معها لإحكام تدبيرها الغريب على التوازى مع عالم آخر شديد الفظاظة والفقر، نادراً ما نعثر على مثله فى إبداع كتاب اليوم، حيث يتم طحن أجساد الأبناء الذكور فى براميل الموت بقسوة مريعة:

«يدفع عصعوص رأسه فى حلق الباب وينادى

بربخ، محناط، معدول، مسدس، أبويا عاوزكو.

ويندفع قرقور إلى الداخل هائجاً يترنح

فتهب أصوات التوجع والاستغاثة ترج الحجارة وتتطاير للخارج

كانوا يخوضون فى مسارب مياه الصرف

زرقاء وبنية وسوداء، كيماويات وأصباغ ونفايات ومخلفات الغراء

كانوا يتشاركون ويتراشقون بجفان الماء والطين

الأجساد هزيلة معقلة متقيحة تنفث روائح عفنة

والهلاهيل لا تكاد تستر العورات».

وفضلاً عن أسماء الأطفال البشعة فإن مصير معظمهم هو الهلاك بأنياب الغفلة والإهمال، كأنهم نفايات بشرية، ومن يهرب منهم تلتقطه عصابات أطفال الشوارع فيتم إذلاله وانتهاك جسده لضمان طواعيته، ينجو منهم فقط مسدس الذى يبدى شهامة ومروءة لافتة، ينقذ طفلة مخطوفة من أهلها قبل اغتصابها ويعيدها لأسرتها الميسورة، وكأن القدر يترصده ليكافئه، حيث تقع عليه عين أحد المدربين وهو يلعب بالكرة فى الشارع كالجنى الماهر، ينتشله المدرب من المستنقع الذى يتخبط فيه، ويخضعه لبرنامج تدريبى محكم يصل به إلى درجة أن يصبح نجم فريقه وأمل مشجعيه ومعبود جماهيره، ولكن ذلك يصبح مجرد تمهيد ليلحق به فى المستقبل كارثة مطاردة غير مبررة من نجل السلطان. وكأننا فى إحدى قصص ألف ليلة الجديدة، مثلما يحدث على التوازى مع الجبالى نفسه، إذ تمضى السنوات سراعاً ويرزق بالولد الموعود ويشب فتى مدللاً أفسدته التربية الجاهلة، بينما تنبغ أخته فى الفنون التشكيلية وتفتن أحد أباطرة النظام فيصر على الاقتران كرهاً بها بالترهيب والترغيب لأبيها، ثم يورطه فى صفقة خاسرة للشراكة فى عبارة الكارثة «السلام» ويلقيه فى جوفها خلال الرحلة المشؤومة فيلقى مصيره بين أنياب حيتان البحر الأحمر لتنطوى صفحته بطريقة مأساوية.

القفز على المصائر:

يطوى الروائى فى «ركام البحر» عشرات السنين ليقوم بتضفير الأحداث والشخوص لتلتحم بوقائع وشخصيات تاريخية بطريقة غير مقنعة، فالصدفة وحدها لا تكفى لتبرير منطق الحياة المفاجئ. والربط بين مصير لاعب الكرة المنتشل من الحضيض ليعبث به جمال ابن السلطان فيرسل له من يختطفه بشراسة وينهال عليه ضرباً وتأديباً دون ذنب واضح لمجرد أنه «ابن الرمة قرقور» و«كلب الشوارع المعفن الذى يظن نفسه كابتن بحق» ثم يحلقون له رأسه قبل أن يقوموا بتعريته وتصويره وهو ينتهك فى أوضاع مخلة، كل ذلك ليظهر الوريث المحتمل عطفه عليه فى المستشفى تشفياً فيه وإذلالاً له، بينما يدسون جهاز تسجيل فى جبيرته ليحصى عليه كلماته، كل ذلك خارج عن منطق السرد الطبيعى ومقحم للبعد السياسى فى مسار المجتمع المصرى دون ربط الشرايين الروائية بشكل طبيعى مقنع، ومثل ذلك يحدث مع مصير الجبالى صاحب المدبغة الذى يتم إقحامه فى صفقة العبارة وإغراؤه بأداء العمرة حتى يلقى مصيره المفتعل بين «ركام البحر» الذى يصبح عنوان الرواية، وحتى قصة الحب التى تجمع بين مسدس والفتاة التى أنقذها «فرج» المعجبة ببطولته يقف أبوها حائلاً دون تحققها حتى يرى بنفسه أسطورة الشاب فيقول: «ملايين الأصوات تهتف وتتقطع باسمه فى اللحظة نفسها، داخل وخارج الاستاد وأمام الأجهزة وفى الشوارع والمواصلات، معقول كان يعارض (خطبتهما) ويركب رأسه كل هذه المدة أين كان عقله؟ الفرصة الخرافية كادت تفلت وتطير فى آخر لحظة».

تتحول الدراما الاجتماعية إلى لحظات غنائية مفعمة بالمبالغات الفجة مثل هذا المشهد، وليست المشكلة فى إقحام البعد السياسى على السياق الروائى الذى ظل يركز على الفوارق الطبقية والمفارقات الإنسانية وشواغل الحياة الأسرية فحسب، لكنها تكمن فى ابتسار هذا البعد السياسى والإصرار على توجيهه القسرى لمجرى الحيوات ومصائرها.

ويبدو أن الكاتب أراد أن يحشد فى عمله أوجاع المجتمع المصرى بأسرها قبل الثورة، فأوقع نجل الجبالى الوحيد فى براثن الجماعات المتطرفة ليستغلوا فراغ ذهنه وتفاهة اهتماماته ومأساة صدمته بعد مصرع أبيه فى عبارة السلام لينفثوا فيه سمومهم ويجندوه فى صفوفهم، فتناشده أمه قائلة:

«أنت لست أنت يا عبدالله، الكل يتشكك فى شخصيتك من الوهلة الأولى، اللحية الجرداء والجلباب المشلوح والزبيبة القاتمة والشفاه الجافة»، هذا الأسلوب فى استخدام المخاطب يجعل السرد لوحات درامية غير قابلة للأداء التمثيلى، ولا يتيح الفرصة للتحول الباطنى للشخوص، ولكن هذا الابن سرعان ما يفيق من ذهوله وغيبوبته ليمضى إلى خارج الوطن ليسترد أخته التى خطفها وتزوج بها قسراً، ابن السلطة المدلل، ويعد أمه أن يعود بها قريباً إلى حضنها. على القارئ أن يلهث وراء العبارات والأحداث حتى يربط بينها وهو يتذوق هذا النوع من الشعرية السردية التى برع فيها نبيل عبدالحميد وأشبع بها كتاباته القصصية الروائية والدرامية واكتسب بها المكانة المرموقة التى يشغلها فى الساحة الأدبية.