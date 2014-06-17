بريطانيا تعلن دعم المعارضة السورية وحكومات العراق والأردن ولبنان ضد «داعش»

قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج، إن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مناطق في العراق يدفع لندن إلى تعزيز سياستها التي تهدف إلى دعم ما وصفه بالمعارضة المعتدلة في سوريا وأيضًا حكومات العراق والأردن ولبنان.

وفي بيان أمام مجلس العموم (إحدى غرفتي البرلمان)، الإثنين، قال هيج إن «وحشية نظام الرئيس السوري بشار الأسد تزيد الوضع سوءً»، معتبرًا أنه مسؤول عن «فتح المجال لدخول المتطرفين إلى الساحتين السورية والعراقية».

وأضاف «هيج » أن «التطور في العراق يدفع بريطانيا إلى مواصلة دعم المعارضة المعتدلة في سوريا التي لديها الشجاعة لقتال جماعة داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، إلى جانب حث الحكومة العراقية على اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية اللازمة لهزيمة مثل هذه الجماعات المتطرفة».

وقال إن «الحكومة البريطانية تبحث سبل تقديم مساعدة مباشرة للسلطات العراقية في المجال الأمني».

وتابع «إننا نحثها على اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم قواتها الأمنية بصورة فعالة، ودحْر الجماعة (داعش) من المناطق التي احتلتها مع الحرص في الوقت ذاته على حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية والخدمات الحيوية».

وأشار إلى أن «لندن تبحث مع الحكومة العراقية التعاون، بما في ذلك إمكانية المساعدة بخبراتنا بمجال مكافحة الإرهاب».

وقال إن «جماعة داعش تستغل حالة الاستياء السياسي، بما في ذلك بين من كانوا ضباطًا وجنودًا إبان حكم (الرئيس السابق) صدام (حسين) وبين المقاتلين من القبائل السنية الذين فقدوا الثقة بالحكومة العراقية».

وقال هيج ان «التغلب على ذلك يتطلب تضافر جهود الحكومة العراقية، بما في ذلك العمل مع حكومة إقليم كردستان، لمواجهة هذا التهديد المشترك».

ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تجمع سني يتصدره تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (مركزها الموصل 400 كلم شمال بغداد) بالكامل الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر في مدن الأنبار (غرب).