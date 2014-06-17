زوارق إسرائيلية تستهدف بالرشاشات الثقيلة قوارب صيد شمال غزة

فتحت زوارق بحرية إسرائيلية، فجر الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيادين فلسطينيين، قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه قوارب صيد فلسطينية، في عرض البحر قبالة شاطئ شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن استهداف الزوارق الإسرائيلية لقوارب الصيد لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف الصيادين.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، في وقت سابق من فجر الثلاثاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، استهدفت أراضي خالية، وورشة حدادة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وتحلق، منذ مساء الإثنين، طائرات حربية، ومروحية، واستطلاع إسرائيلية بشكل كثيف وعلى ارتفاعات منخفضة في أجواء قطاع غزة.

وكانت زوارق حربية إسرائيلية، قد فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة، مساء الإثنين، تجاه قوارب صيد فلسطينية في عرض البحر المتوسط، قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات، لكن أضرارًا طفيفة لحقت بثلاث قوارب، وفق نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش.

كما وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب قطاع غزة وإسرائيل حركة نشطة غير اعتيادية لآليات عسكرية إسرائيلية، وفق شهود عيان.

وكان صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء الإثنين، قد سقط على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ويتزامن ذلك مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية في الضفة الغربية بحثا عن ثلاثة مستوطنين إسرائيليين اختفوا، مساء الخميس الماضي، قرب مستوطنة «غوش عتصيون» شمالي الخليل.