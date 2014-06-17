سيدتي نت يكشف حقيقة خروج زينة من السّباق الرمضاني

أعرب حسني صالح، مخرج مسلسل "الوسواس"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية، زينة عن اندهاشه ممّا تردّد يوم الأحد في بعض الصّحف عن خبر تأجيل عرض مسلسله إلى ما بعد شهر رمضان.

وقال حسني في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" إنه لا يعرف من الذي ينشر مثل هذه الأخبار العارية تماماً من الصّحة، موضحاً أنّه أنهى مونتاج عشر حلقات من المسلسل، ويعمل لمدّة 24 ساعة في غرفة المونتاج، مؤكّداً أن لا نيّة لديه على الأقلّ في الوقت الحالي لتأجيله، مع إشارته إلى أنّ قرار التأجيل سيكون قراره الشّخصي، إذا وجد أنّ هناك تقصيراً في إنجاز المونتاج، وعندها فقط سيؤجل عرضه.

وعن حقيقة عزوف القنوات الفضائية عن شراء المسلسل، قال حسني إنّ هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وكشف للمرة الأولى عن قيام قناة الحياة بشراء العمل، موضحاً أنّ هناك مفاوضات جارية مع عدد من القنوات الأخرى، معتبراً أنّ هذا الأمر يخصّ المنتج ولا يخصّه هو، على حدّ قول حسني.

واللاّفت أنّ مصادر مشارِكة في العمل أكدت لـ"سيدتي نت" أنّ العمل سيتأجل بالفعل، ولن يلحق بالسّباق الرمضاني لهذا العام، ما يطرح سؤالاً كبيراً إن كان مخرج العمل يراوغ أم أنّ المصادر المشارِكة في العمل تجهل حقيقة الأمر؟ وهذا ما ستكشفه الأيّام المقبلة.

يُشارك في بطولة مسلسل "الوسواس"، إلى جوار زينة، كلُّ من الفنانين: تيم حسن، وسوسن بدر، ورياض الخولي، ومدحت تيخه.

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