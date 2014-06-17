منى واصف تصل إلى العراق.. وتنفي إصابتها بالهاون

نفت الفنّانة السّوريّة منى واصف إصابتها بقذيفة هاون في منطقة "المزرعة"، في العاصمة السّوريّة دمشق، وأكّدت أنّها بخير.

وعلى الصّعيد الفنّي، سافرت واصف يوم الخميس إلى العراق، حيث تشارك في عضويّة لجنة تحكيم مهرجان "إربيل" السّينمائي، وستعود إلى دمشق عند انتهاء المهرجان.

ويُشارك في لجنة تحكيم المهرجان، إلى جانب واصف، كلٌّ من: الفنّان السّوري عابد فهد، والكاتب السّوري سامر رضوان، بالإضافة إلى عدد من الفنّانين والمخرجين العرب من مصر، والمغرب، وتونس، والعراق...

وستشتمل المشاركة في المهرجان مسابقتين رسميّتين، واحدة للأفلام الروائية الطويلة وأخرى للقصيرة، وتضم كلتاهما أفلاماً عربية وعالميّة، بينها المصري "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان، والفيلم اللبناني "نسوان" للمخرج سام أندراوس، والأردني "الشراكسة" للمخرج محيي الدين قندور، والسوري "مريم" للمخرج باسل الخطيب.

وعلى الصّعيد الدرامي، تطلّ واصف هذا العام بعملين جديدين، الأوّل بعنوان "الغربال"، وهو مسلسل بيئة شاميّة، أمّا العمل الثاني فهو اجتماعي معاصر بعنوان "قلم حمرة"، مع المخرج حاتم علي.

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