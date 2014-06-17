ما هي شروط عادل إمام لعرض "صاحب السعادة" على شاشة التلفزيون المصري؟

تعاقد المنتج تامر مرسي، صاحب شركة "سينرجي"، مع التلفزيون المصري مؤخراً على عرض مسلسل "صاحب السعادة"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري عادل إمام.

وعلم "سيدتي نت" أنّ إمام الملقب بالزعيم قد أملى شروطه على التلفزيون المصري، إذ شدّد أمَام المعنيين في التلفزيون على ضرورة الإبقاء على المشاهد المصورة من دون أيّ حذف أو تشويه، ولو لكلمة واحدة؛ وذلك بعد أن علم باحتمال قيامهم بحذف بعض الكلمات بسبب عدم لياقتها. ولكنّ التلفزيون المصري خضع لرغبة الفنان، وتمّ بالفعل إضافة بند في العقد المبرم بين شركة الإنتاج والقائمين على التلفزيون الرسمي المصري يثبّت حق الفنان في الحفاظ على مشاهده كما هي.

يُشارك في بطولة مسلسل "صاحب السعادة"، إلى جانب عادل إمام، كلٌّ من الفنانين: لبلبة، وخالد ذكي، ونهال عنبر، وأحمد عيد، وهو من إخراج رامي إمام.

من جانب آخر، سبق لقناة "أم بي سي" أن تعاقدت حصريّاً على عرض المسلسل.

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