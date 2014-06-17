الأزهر الشريف ينفي منح رسالة دكتوراه تنكر أن الحجاب فريضة إسلامية

نفى الأزهر الشريف ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اعتماد كلية الشريعة فرع دمنهور بجامعة الأزهر لرسالة دكتوراه تؤكد عدم فرضية الحجاب في الإسلام

وكانت بعض المواقع قد نشرت مؤخرًا خبرًا يدعي أن رسالة دكتوراه قد تقدَّم بها باحث يدعى مصطفى محمد راشد، وأن هذه الرسالة قد نفت فرضية الحجاب، وأن الكلية قد منحته تقدير امتياز؛ مما أثار جدلاً بين الأوساط الإسلامية

وقالت جامعة الأزهر فى بيان لها إنها تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون المذكور قد تقدم برسالة علمية عما يدعيه من موضوعات، وسيُقاضيه الأزهر عما أحدثه من بلبلة في أذهان بعض الناس. والأزهر يؤكد دومًا أنه المرجعية الأولى للإسلام والمسلمين، التي تحافظ على ثوابت الأمة الإسلامية، وأنه لم ولن يسمح بنشر الأفكار المنحرفة التي تتنكب عن طريق الحق والشرع

ويهيب الأزهر الشريف بوسائل الإعلام تحرِّي الحق والصواب، والتثبُّت في نقل الأخبار قبل نشرها وإذاعتها؛ وأدًا لإثارة الفتنة والبلبلة بين الناس