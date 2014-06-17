أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأزهر الشريف ينفي منح رسالة دكتوراه تنكر أن الحجاب فريضة إسلامية

Google+ Print
الأزهر الشريف ينفي منح رسالة دكتوراه تنكر أن الحجاب فريضة إسلامية الأزهر الشريف ينفي منح رسالة دكتوراه تنكر أن الحجاب فريضة إسلامية

هدوء بجامعة الأزهر فى آخر أيام الإمتحانات

الأزهر الشريف ينفي منح رسالة دكتوراه تنكر أن الحجاب فريضة إسلامية

نفى الأزهر الشريف ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اعتماد كلية الشريعة فرع دمنهور بجامعة الأزهر لرسالة دكتوراه تؤكد عدم فرضية الحجاب في الإسلام

وكانت بعض المواقع قد نشرت مؤخرًا خبرًا يدعي أن رسالة دكتوراه قد تقدَّم بها باحث يدعى مصطفى محمد راشد، وأن هذه الرسالة قد نفت فرضية الحجاب، وأن الكلية قد منحته تقدير امتياز؛ مما أثار جدلاً بين الأوساط الإسلامية

وقالت جامعة الأزهر فى بيان لها إنها تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون المذكور قد تقدم برسالة علمية عما يدعيه من موضوعات، وسيُقاضيه الأزهر عما أحدثه من بلبلة في أذهان بعض الناس. والأزهر يؤكد دومًا أنه المرجعية الأولى للإسلام والمسلمين، التي تحافظ على ثوابت الأمة الإسلامية، وأنه لم ولن يسمح بنشر الأفكار المنحرفة التي تتنكب عن طريق الحق والشرع

ويهيب الأزهر الشريف بوسائل الإعلام تحرِّي الحق والصواب، والتثبُّت في نقل الأخبار قبل نشرها وإذاعتها؛ وأدًا لإثارة الفتنة والبلبلة بين الناس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا