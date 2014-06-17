ليبيا تحظر تجول السيارات في بنغازي لمنع العنف

قال مسؤولون أمنيون، الإثنين، إن السلطات الليبية حظرت حركة السيارات ليلا في مدينة بنغازي الشرقية في محاولة لمنع العنف المتزايد والفوضى.

وتكافح ليبيا الفوضى المتفاقمة، وقد عجزت الحكومة والبرلمان في طرابلس عن السيطرة على الميليشيات والعشائر والإسلاميين الذين أطاحوا بمعمر القذافي في عام 2011.

ويصدق هذا على وجه الخصوص على بنغازي مقر العديد من شركات النفط وحيث تدهورت أوضاع الأمن باطراد منذ العام الماضي.

وفي محاولة لاستعادة السيطرة، قال مركز العمليات الأمنية في بيان إنه حظر تجوال السيارات في ثاني أكبر مدينة في ليبيا من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا.

وقال متحدث أمني إن الخطوة سببها تدهور الحالة الأمنية وزيادة الجرائم وإن قوات حكومية ستقيم حواجز تفتيش خلال الليل.