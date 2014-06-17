رادار المونديال - كريستيان أتسو .. خطر على مستقبل صلاح مع تشيلسي؟

الجناح الأيمن لمنتخب غانا، كان أبرز من لفت الأنظار في لقاء الفريق الافتتاحي بالمونديال ضد أمريكا، فما علاقته بمستقبل محمد صلاح؟

رادار المونديال الخاص بـFilGoal.com يتابع عن كثب أبرز المواهب التي تلفت الأنظار عبر كأس العالم، ويسلط الضوء على أسماء ربما تكون هذه البطولة انطلاقتها نحو العالمية.

اللاعب في نقاط:

الأسم: كريستيان أتسو

تاريخ الميلاد: 10 يناير 1992 (22 عاما)

الطول: 171 سم

القدم المميزة: اليسرى، ويجيد اللعب بقدمه اليمنى

النادي: فيتيس أرنهايم الهولندي

رقمه: في غانا 7

تاريخه

أتسو كان أحد خريجي أكاديمية فينوورد الهولندي في غانا وانتقل للانضمام لبورتو في سن الـ17.

ولعب مع فرق الشباب قبل أن تتم إعارته لريو آفي من أجل اكتساب تجربة أكبر، وخلال موسم 2012-2013 استقدمه بورتو من جديد حيث لعب دورا لا بأس به عندما حقق عمالقة الفريق الأزرق والأبيض اللقب.

وفي سبتمبر 2013 خطف تشيلسي اللاعب الغاني الشاب غير أنه سرعان ما تمت إعارته لنادي فيتيس الهولندي وسجل خمسة أهداف وصنع ستة في موسم 2013-2014.

ماذا فعل ليستحق المتابعة؟

الجناح السريع كان أكثر لاعبي غانا خطورة على الدفاع الأمريكي ولولا أن فريقه لم يستغل الهجمات بشكل صحيح لخرج فائزا بدلا من الخسارة 2-1.

أرقامه

خلال لقاء غانا وأمريكا، مرر أتسو كرات صحيحة بنسبة 83% من أصل تمريراته في اللقاء، كما خلق ثلاث فرص، ومرر خمس كرات عرضية.

مستقبله

يلعب رجل تشيلسي المعار في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر والذي يلعب فيهما الدولي المصري محمد صلاح.

ورغم لعبه بالقدم اليسرى فأن كواسي إيبياه المدير الفني لمنتخب غانا قد استعان به في مركز الجناح الأيمن مثلما يتم استغلال قدرات صلاح.

ولكن المثير أن أتسو يريد استكمال مشواره لموسم جديد مع فريقه الهولندي بعدما أصبح أحد اللاعبين المفضلين لجماهير فيتيس، وفقا لتصريحاته للصحف الهولندية.

ولكن مستواه المميز في المونديال قد يجعل مورينيو يفكر في إنهاء إعارته لفيتيس ليعود لتشيلسي ويصبح منافس جديد لصلاح الذي يعاني في الأساس من منافسة حامية الوطيس للمشاركة بشكل أساسي في ظل وجود نجوم بحجم إدين أزار وويليان وأوسكار وأندريه شورلي.