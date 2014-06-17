أسود الجزائر.. وإسقاط بلجيكا من على الحصان الأسود

هناك نكتة شهيرة كانت تقال دوما في أوروبا: "إنه مجهول أكثر من البلجيكيين"، ترفق دوما بسؤال: "هل هناك بلجيكي مشهور؟" الإجابة المعتادة كانت دوما لا.. حتى جاء مونديال 2014 وتغير كل شيء.

منتخب بلجيكا يستعد للظهور الأول وهو يحمل لقب "الحصان الأسود" من قبل انطلاق البطولة بالنظر إلى امتلاكه لجيل غير طبيعي من المواهب.

يمكنك أن تتخيل معنا..

كورتوا يمرر لفينسنت كومباني ليبدأ الهجمة.. نجم سيتي يمرر لناحية اليسار إلى إيدين أزار، الذي يقرر صنع تمريرة ثنائية مع مروان فيلاني، يذهب نجم يونايتد تجاه المرمى، ثم بدلا من التصويب.. يقرر أن يمرر لعدنان يانوزاي.

عدنان يسدد الكرة في المرمى، لحظه العثر، الكرة ترتد من الحارس.. لكن روميلو لوكاكو موجود، يتابعها، وهدددددف لبجليكا.

هذا الهدف قد يدخل في مرمى الجزائر، مساء الثلاثاء حين يلتقي الفريقان اللذان يتنافسان مع روسيا وكوريا الجنوبية على مقعدين في دور الـ16 من المونديال.

لكن في المقابل رفاق سفيان فيجولي أسود.. هم منتخب بالفعل قوي للغاية.

تتحدث عن فريق يلعب كمجموعة بشكل رائع، يملك نبيل غيلاس ومجيد بوقرة وسفيان فيجولي ويس براهيمي مع مدرب مميز هو وحيد خليلودزيتش الذي يعرف المونديال، كونه شارك كلاعب في كأس العالم 1982 مع منتخب يوغوسلافيا.

صنع في فرنسا

صحيح أن منتخب الجزائر هو الممثل العربي الوحيد في المونديال، لكن نجاح الخضر قد يكون على أيدي اللاعبين أصحاب الأصول الجزائرية والمولودين في فرنسا.

رايس مبولحي مولود في باريس، مجيد بوقرة وكارل مجاني والياسين كادامورو وفوزي غلام وعيسى ماندي ومهدى مصطفى.

مدحي لحسن وعدنان قديورة وحسان يبدة وسفير تايدر وياسين برهايمي ورفيق جبور، كلهم من مواليد فرنسا. والأمر نفسه ينطبق على سفيان فيجولي نجم فالنسيا ونبيل غيلاس لاعب بورتو.

أخبار الفريقين

منتخب بلجيكا عانى قبيل انطلاق المونديال من إصابة لنجمه ولاعب تشيلسي السابق كيفن دي بروين في الكاحل، لكن التقارير تشير إلى أنه سيكون جاهزا.

في المقابل، حسن يابدة دخل في صدام مع نبيل جيلاس خلال تدريبات الجزائر، ليعاني الأول من إصابة في الكاحل قد تبعده عن اللقاء الأول للأسود.

تصريحات المباراة

خليلودزيتش: "منتخب بلجيكا اليوم يملك واحدا من أفضل الفرق في التاريخ، لكننا الممثل الوحيد للوطن العربي.. وعلينا أن نرفع رأس الجزائر عاليا، وكل شيء ممكن في المونديال".

مارك فيلموتس: "لا تنظروا للأسماء، نحن فريق.. لا يوجد لاعب يضمن اللعب أساسيا إلا عن طريق التدريب والعمل بجد، حتى إدين أزار لا يضمن اللعب كأساسي!".

الثغرة

حراس الجزائر هم أضعف حلقة في سلسلة الفريق الأخضر..

رايس مبولحي لم يُقنع واركتب أخطاء عديدة، جاء الدور على سيدريك سي محمد الذي حاول مدرب الفريق اختبار قدرته على تحمل مسؤولية الأسود.. لم يكن مميزا.

مبلوحي سيلعب، وسيكون محمد لامين زيماموش متواجدا في الصورة بدوره كحارس الثالث.

كاريكاتير: أحمد نبيل