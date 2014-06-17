تطبيق النظام الآلي لمصلحة الزكاة بالمملكة

الرياض - واس

أعلنت مصلحة الزكاة والدخل بدء تطبيق النظام الآلي للمصلحة في فروع ومكاتب وزارة المالية في كل من: الرس، وبيشة، والخرج، وحفر الباطن، ضمن المرحلة الأولى من خططها الاستراتيجية لتطوير آليات العمل في مكاتبها. وأوضح مدير إدارة خدمات المكلفين في المصلحة علي بن عبدالله الدغماني، أنه يتم حالياً تطبيق النظام الآلي للمرحلة الثانية في 12 مكتبا تابعا للمصلحة في: وادي الدواسر، والدوادمي، وينبع، وعفيف، والمجمعة، وظهران الجنوب، وشقراء، على أن تستكمل هذه المرحلة بتطبيق النظام الآلي في كل من: صامطة، ومحايل عسير، ورفحا، والأفلاج، والزلفي مطلع الاسبوع القادم. وأفاد الدغماني أنه وبتضافر الجهود بين المصلحة ووزارة المالية ممثلة في إدارة الفروع، فإن تطبيق النظام الآلي يسير بشكل جيد الذي بدوره سيسهل إنهاء إجراءات المكلفين أولاً بأول من قبل موظفي المالية.