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عسير تحتضن أكبر مرسم للفن التشكيلي وسط الطبيعة

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عسير تحتضن أكبر مرسم للفن التشكيلي وسط الطبيعة عسير تحتضن أكبر مرسم للفن التشكيلي وسط الطبيعة

    احتضنت قمم جبال عسير وتحديداً قمة السودة غربي أبها أكبر مرسم تشكيلي تهاتف إليه العديد من الزوار وعشاق الريشة ليشاركوا في تشكيل أكبر لوحة فنية وسط أجواء السودة التي يلفها الضباب.

وتأتي فكرة المرسم الذي أعده ونفذه الفنان الشاب عوض زارب ضمن فعاليات مهرجان صيف أبها هذا العام كأكبر مرسم حر في منطقة عسير بالساحة الترفيهية والتسويقية بمنتزه الملك عبدالعزيز في السودة، على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع، جهزت باللون الأبيض والاكريلرك.

وأوضح زارب: أن فكرته في إيجاد مرسم حر على تلك المساحة بهدف مشاركة الجمهور في رسم أضخم لوحة فنية لأفكارهم وحكاياتهم ورسائلهم الإبداعية على مساحة كبيرة، على أن يفتح للجمهور لمدة شهرين ونصف من 4 عصرا إلى 10 مساء يوميا.

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