شرطة الشمالية تبحث عن قاتل مواطن.. بطريف

عرعر - جاسر الصقري

فتحت شرطة الحدود الشمالية الأحد التحقيقات بوفاة مواطن يبلغ من العمر 33 عاماً أثر تعرضه للاعتداء والطعن بآلة حادة في الصدر والبطن بمحافظة طريف "غرب عرعر 250 كلم".

وأوضح العقيد د. عويد مهدي العنزي الناطق الإعلامي بشرطة الحدود الشمالية عبر بيان صحفي أصدره صباح أمس الاثنين بأن شرطة محافظة طريف تلقت بلاغاً عند الساعة الثالثة صباحاً أول من أمس الأحد عن تعرض أحد المواطنين للاعتداء والطعن بآلة حادة في الصدر والبطن، وبالانتقال الى مستشفى طريف العام تبين انه قد توفي، ولاتزال الاجهزة الامنية والاستدلالية بالتعاون مع الجهات التحقيقية في حالة استنفار للبحث والتحري عن الجاني.