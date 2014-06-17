المنيع يعتمد 8 أندية موسمية بتعليم نجران للبنين والبنات

نجران - حمد آل منصور

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران ناصر بن سليمان المنيع ثمانية أندية موسمية لصيف 1435 ه بنين و بنات ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) وذلك في الفترة المسائية من 26/7/1435ه وحتى 24/9/1435ه بمعدل (5) ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع. وذكر المنيع أن هذه الأندية تخدم المنطقة والمحافظات التابعة لها وتتمثل في نادي الملك عبدالعزيز الموسمي بمحافظة شرورة بمدرسة القيروان ونادي الملك عبدالله الموسمي بحي الفهد بمدرسة موسى بن نصير ونادي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الموسمي بتصلال بمدرسة أبي فراس الحمداني ونادي الأمير مقرن بن عبدالعزيز الموسمي بمحافظة بدر الجنوب بمدرسة سليمان بن عبدالملك ونادي الأمير خالد الفيصل الموسمي بمحافظة ثار بمدرسة البراء بن عازب ونادي الفرسان الطلابي بحي الفهد الشمالي بمدرسة عبدالرحمن الداخل ونادي الأمير مشعل الموسمي بدار الملاحظة ونادي ميمونة بنت الحارث الموسمي بالجربة (بنات)، مضيفاً أن الأندية بدأت باستقبال الطلاب والطالبات حيث بلغ عددهم 1850 طالبًا وطالبة للاستفادة من مختلف البرامج والأنشطة المقدمة التي ستسهم في تنمية إبداعاتهم ومهاراتهم وتحقيق الأهداف التربوية التي تسعى هذه الأندية إليها، حيث تتنوع البرامج ما بين ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية ومسابقات فنون تشكيلة وعلمية للبنات ، وبرامج رياضية تنافسية تستهدف البنين وأنشطة ترويحية بدنية ولياقة صحية.

كما تتيح هذه الأندية الفرصة لمشاركة المجتمع المحلي في فعالياتها مثل:( حملات التوعية والترشيد وحملات التطعيم والإيواء عند الطوارئ والمناسبات العامة) وتنفذ البرامج والفعاليات التي تتناسب مع الأجواء المناخية والاجتماعية والمناسبات الوطنية والاجتماعية وفق الأنظمة.