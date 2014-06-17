شرطة القصيم تضبط 22471 مخالفاً

بريدة - ملفي الحربي

بلغ عدد المخالفين الذين قبضت عليهم الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة القصيم ممثلةً بدوريات الامن والمرور والقوة الخاصة لامن الطرق ومراكز ومخافر الشرط اثنين وعشرين الفا وأربع مئة وواحدا وسبعين مخالفاً لنظام الإقامة والعمل. وبيّن الناطق الإعلامي لشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان ان هذا العدد يمثل إجمالي المقبوض عليهم خلال فترة التصحيح التي بدأت مطلع العام الحالي، موضحاً إحالة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم ومن يقوم بتشغيلهم مبيناً أن المتابعة مستمرة لضبط هؤلاء المخالفين من قبل كافة الاجهزة المعنية والتي تقوم بأعمالها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة مشيراً ان تشغيل العمالة المتخلفة وغير النظامية يعرض الطرفين للمسؤولية المشتركة كما يخلق بيئة عمل للمخالفين تساعدهم في العمل بطرق غير نظامية وتخلق ظواهر سلبية بالمجتمع.