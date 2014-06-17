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شرطة تبوك تحذر من اتصالات ورسائل «نصب» على الهواتف المحمولة

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تبوك - عطاالله العمراني

    حذرت شرطة منطقة تبوك المواطنين والمقيمين من الوقوع في عمليات نصب تتم من خلال اتصالات أو رسائل مجهولة المصدر تصل على هواتفهم المحمولة تفيد بفوزهم بجوائز مالية كبيرة أو هدايا قيمة مقابل تحويل مبالغ مالية أو تحويل قيمة عدد من بطاقات الشحن أو خلافه، وجاء تحذير شرطة تبوك بعد أن رصدت عدة شكاوى من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من هذا النوع، وشددت شرطة تبوك على لسان ناطقها الرسمي المقدم خالد غبان بعدم التعامل والانسياق مع هذه الاتصالات أو الرسائل بأي حال من الأحوال والتأكد من المصدر قبل التعامل معها.

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