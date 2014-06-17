المكتب الإعلامي يعرض للبلدية آلية «دبي تتحدث إليك»

استقبل المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وفداً من مكتب دبي للإعلام برئاسة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتأتي الزيارة من باب توثيق التعاون بين المكتب الإعلامي وبلدية دبي، وفي إطار التعاون والترابط بين الجهات الحكومية بإمارة دبي وبحث سبل تعزيز الشراكة في مختلف المواضيع المشتركة، كما تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات ذات الطابع المؤسسي التي تنم عن اهتمام الطرفين بالتعاون وتبادل الخبرات للارتقاء بهدف تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، جاء ذلك خلال الأحاديث المتبادلة بينهما، واستعرض المكتب الإعلامي آلية العمل في مشروع دبي تتحدث إليك وهو باكورة مشروعات «براند دبي» التابع للمكتب الإعلامي والمعني بطرح مبادرات نوعية .

وفي البداية رحب المهندس لوتاه بالوفد الزائر وأكد أهمية التواصل والتعاون بين الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة دبي من أجل تطوير وتعزيز نطاق العمل المشترك، وعلى ضرورة التكاتف والتعاون لما فيه مصلحة الوطن، مؤكداً حرص بلدية دبي في المحافظة على ما وصلت إليه سمعة ومكانة مدينة دبي والتي تحققت بفضل وجهود حكومة دبي الرشيدة، مؤكداً أن الدائرة تسعى جاهدة مع بقية الدوائر الحكومية في دبي على إبراز صورة المدينة من خلال جميع مشاركاتها وأحداثها وجوائزها سواء داخل الإمارة أو خارجها.

تعاون

وأكد مدير عام بلدية دبي أهمية التكاتف والتعاون وأن الدائرة على أتم الاستعداد لتقديم دعمها الكامل للمكتب بما يحقق ويخدم ويعزز مكانة مدينة دبي، مشيدا بجهود العاملين بالمكتب وبالدور الذي يقوم به في خدمة مدينة دبي، من خلال نشر المعلومات الصحيحة عن المدينة تعتمد على حقائق وبيانات رسمية معتمدة، توضح وتبين وتبرز مكانة المدينة.

وقدمت منى المري شرحاً وافياً عن دور المكتب الذي يسهم في إبراز صورة دبي كمدينة عربية الانتماء عالمية الطابع ويلقي الضوء على مقومات النمو والتطور في الإمارة، والتنسيق الكامل مع كل الدوائر والمؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية حول مختلف الأمور والموضوعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بصورة دبي ومكانتها.

رسائل

ويتولى المكتب مهمة إيصال الرسائل الأساسية الخاصة بدبي والتنسيق مع كل أجهزة الإعلام المحلية والعربية والعالمية والعمل على إمدادها بكل المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالإمارة.

وأشارت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة دبي مشروع دبي تتحدث إليك وهو باكورة مشروعات «براند دبي» التابع للمكتب الإعلامي والمعني بطرح مبادرات نوعية.

توجيهات

وذكرت منى المري أن توجهيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت بتحويل إمارة دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم ويبرز التجربة الإنسانية الفريدة التي تقف وراء الإنجازات العديدة المتحققة فيها.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يوليه سموه لعنصر الإبداع الذي يميز جلّ مبادرات ومشاريع دبي، ويمنح المدينة طابعها الخاص الذي تتفرد به بين أكثر مدن العالم تطوراً، وعناية سموه الدائمة بفتح المجال رحباً أمام أصحاب الطاقات المبدعة للمشاركة في مختلف المبادرات والمشاريع التي تتبناها دبي في شتى القطاعات، حيث إن الدولة تمكنت من ترسيخ مكانة مرموقة كمركز حضاري وثقافي متميز في قلب منطقة واسعة يقطنها قرابة الملياري نسمة، وذلك في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما تضمنتها من مبادرات نوعية طالت كل الميادين واتسمت بقدر كبير من الإبداع والابتكار في مضمونها وأهدافها، لتصبح دولتنا بتوفيق من الله وبعزيمة أبنائها المخلصين مصدر إلهام في دروب التطوير والتنمية الإنسانية بمفهومها الأشمل، وأن سجل إنجازات دولة الإمارات يحفل بالعديد من المشاريع المواكبة لمتطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تخوضها دولتنا بإصرار على مزيد من التميز، وبضرورة الاهتمام بتحويل المشاريع العقارية إلى مشروعات حضارية في مظهرها ومضمونها تماشياً مع المكانة التي تتمتع بها دولتنا كمركز ثقافي وحضاري.

مبادرات نوعية

قالت منى المري، إن الهدف من وراء مشروع دبي تتحدث إليك تعزيز رسالة دبي إلى العالم، حيث يعنى بطرح مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية المميزة التي من شأنها إبراز البعد الإنساني الإبداعي والطابع الفريد واللغة الخاصة التي تتفرد بها دبي بين أكثر مدن العالم تطوراً وأسرعها نمواً وأثراها تنوعاً في بنيتها الثقافية.

وأكدت أن هذا المشروع جديد كلياً وهو يهتم بالدرجة الأولى بالناحية الجمالية والفنية في دبي ويعكس التفاعل بين المطورين العقاريين والفنانين.

وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤمن بالفن ورسالته ويتبنى المشاريع الطموحة والسعي لتحقيق الأحلام ويريد دبي متحفاً فنيا مفتوحاً دبي تتحدث إليك. وأشارت إلى أن المطورين العقاريين المشاركين بمشروع دبي تتحدث إليك هم نخيل وميدان وأعمار ومجموعة دبي العقارية ومراس، وأنها تقدم رؤيتها الفنية لمشاريعها.

وقالت إن هذا المشروع سيكون مفتوحاً أمام جميع الفنانيين الراغبين بهذا المشروع الطموح والمزيد من الجهات ستنضم إليه، مشيرة إلى أن الفنانين المشاركين بالمبادرة يعبرون عن إعجابهم بهذا المشروع الطموح ويدعون لتعميمه وتوظيف الفنون المختلفة لخلق التنوع الجمالي.

وقد أكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن براند دبي سيقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موضع التنفيذ الفوري بالتعاون مع المطورين العقارين والمبدعين والفنانين والمصممين.

تطوير عقاري

وعن آلية العمل في تنفيذ المشروع، أوضحت منى المرّي أن براند دبي سيتولى مسألة التنسيق بين شركات التطوير العقاري والمبدعين المشاركين من أجل تحديد المواقع التي سيتم الاستفادة منها كمقار للأعمال الفنية المقترحة والتي تم بالفعل الانتهاء مع تصميم تصورات مبدئية لعدد منها ومن ثم دراسة سلسلة من المعايير التي سيتم أخذها في الاعتبار قبيل اتخاذ القرار النهائي في شأن تنفيذ أي من الأعمال المقترحة وذلك لتأكيد تحقق الأهداف المنشودة من وراء المشروع؛ ومن بين تلك المعايير مدى مواءمة الموقع لفكرة العمل، ومدى اتساقها مع الطابع العام للمكان، ومراعاة أرقى ضمانات الراحة والسلامة للجمهور، وغيرها من المعايير وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة لدى المطورين العقاريين المشاركين في المبادرة.

رسالة دبي

أوضحت منى المرّي أن الهدف من وراء مشروع دبي تتحدث إليك وما سيليه من مشروعات إبداعية نوعية هو تعزيز رسالة دبي إلى العالم، وقالت: تجتذب دبي سنوياً ملايين السياح من مختلف دول العالم، وتقطنها جاليات عربية وأجنبية عدة تسهم في بناء فسيفساء ثقافية بالغة الثراء، وهذا المشروع الطموح يهدف إلى توصيل صوت دبي ورسالتها المُحمّلة بقيم السلام والمحبة والوئام إلى كل شعوب الأرض.