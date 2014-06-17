تعزيز الهوية في ندوة للقوات المسلحـة بمشاركة محمد المر ونهيان بن مبارك

أكد المشاركون في ندوة الخدمة الوطنية وتعزيز الهوية، أهمية قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخيراً، والذي يعد واحداً من أهم القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة، ويسهم في تمتين بنيان الاتحاد، ويعكس عمق الرؤية الاستراتيجية والسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، ويمثل ترجمة صادقة للنموذج الفريد من الترابط والتماسك بين الشعب والقيادة، وخطوة فعالة تترجم حرص المواطنين على المساهمة في رفعة الوطن والذود عن مكتسباته وإنجازاته التنموية والحضرية التي حققها.

المشاركون

وحضر الندوة التي نظمتها القيادة العامة للقوات المسلحة أمس بنادي ضباط القوات المسلحة بأبو ظبي، معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، واللواء الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، واللواء الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان مدير هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والدكتورة أمل عبد الله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، والدكتور على النعيمي مدير جامعة الإمارات، والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، والدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس موقع 24 الإخباري، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبو ظبي، ومحمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد، والفريق ماركو جوهان رئيس أركان القوات المسلحة الفنلندية سابقاً، ونخبة من صناع القرار والباحثين والإعلاميين.

وشهدت الندوة عقد أربع جلسات، تضمنت تقديم ثمانية أوراق عمل قدمها المشاركون في الندوة.

تقاليد موروثة

وأكد معالي محمد المر، أن دولة الإمارات قامت على تاريخ عريق وشعب أصيل وأسس راسخة من الثوابت والقيم والتقاليد الموروثة، بالإضافة إلى ما أكسبنا إياه الآباء المؤسسون لهذه الدولة، وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم الوطنية والتفاني في العمل والتضحية بكل ما هو نفيس، لصالح المجموع من أجل بناء دولة قوية مستقرة يشار إليها بالبنان في الرقي والتقدم، وهي المسيرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات.

قيم الوطنية والولاء

وقال في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة بعنوان «التحديات التي تواجه الهوية الوطنية في الإمارات العربية المتحدة»، إن صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، جاء عاكساً لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية، ومحققاً لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، وتنمية قدراتهم الذاتية تجاه كل متربص أو مغرض أو طامع يهدد تراب هذا الوطن.

وأكد أن أبناء الوطن هم وحدهم المعنيون بالذود عن وطنهم في مواجهة أي تهديد، أو تحقيق أية مصلحة، ودليلنا على ذلك الإخفاق الذريع للمؤسسات الدولية والإقليمية في حل أزمات دول العالم، ما ترتب عليه ضياع الشعوب، ومقدرات الأوطان، ومكتسبات الأجداد، مشيراً إلى أن تخبط السياسات الدولية التي أعلت من لغة المصالح الضيقة على المصلحة الإنسانية الدولية المشتركة، يجعل كل هم وطني، أو تهديد للوطن، لن يجدي معه التعامل باللجوء فقط إلى المؤسسات الدولية، أو استدعاء فكرة الأمن الجماعي الدولي الذي تعبر عنه الأمم المتحدة.

وإضاف أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية، بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونه أو نتائجه، إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على كل منتسب لها، لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.

وأكد أن القانون يعد ترجمة عملية وواقعية لما قاله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن هذه الأرض الطيبة تحرسها عناية الخالق، وتجمعها عزائم الشباب وسواعدهم «فها هي عزائم شباب الإمارات تتوحد جميعاً للذود عن هذا الوطن بتأهيل وتدريب وخبرة عملية، وفي نسق وطني مشترك، بمقتضى أحكام هذا القانون.

وأوضح أن الهوية الوطنية كمفهوم اجتماعي، يعني الانتماء والولاء والإخلاص والعطاء المبذول من المواطنين، كل في موقع عمله، وفق استثمار أفضل القدرات لرفعة شأن الوطن، وهذا المفهوم هو الذي تفرع عنه مفهوم المواطن المسؤول، أو المواطنة المنتجة.وأشار إلى أن الأوطان لا تبنى فقط بالمشاعر والأحاسيس والعواطف، وهذا ما يعبر عنه بالجانب النفسي في الهوية الوطنية، وإنما لا بد من اقترانها بطاقات وإمكانات يتم تسخيرها من كل مواطن، وهو ما يعبر عنه بالجانب العملي للهوية الوطنية.

مواجهة المخاطر

وأشار إلى أهمية مفهوم الهوية الوطنية، ودوره في ترسيخ استقرار ونماء المجتمعات، ما يتطلب العمل على مواجهة المخاطر المتنامية، والتحديات المتزايدة التي تواجه هذا المفهوم، وهي بطبيعتها تحديات ومخاطر لم تكن معهودة من قبل، نظراً لاضطراب أوضاع الإقليم العربي، وتعقد السياسات الدولية، وسيادة العولمة الثقافية والحضارية والعلمية، التي تحاول أن تنزع عن الأوطان خصائصها وثوابتها الرئيسة لصالح معتقدات يُدعى أنها عالمية.

رؤية القيادة الاستراتيجي

شبكةعيونالإخبارية

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