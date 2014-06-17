2.3 مليار درهم للمرحلة الثالثة من خطة «اتحادية الكهرباء»

(جرافيك)

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة ستطلق المرحلة الثالثة من خطتها لمشاريع الكهرباء والماء بتكلفة 2 مليار و320 مليون درهم، وجار الإعداد لطرح المناقصات في سبتمبر المقبل، بينها 1.6 مليار درهم لتطوير شبكة الكهرباء، و720 مليون درهم لتطوير شبكة المياه، لافتاً إلى أن 75 % من خدمات الهيئة أصبحت ذكية، وعددها 15 خدمة، ولا تزال هناك 4 خدمات لم تتحول إلى ذكية ذات أولوية مسجلة في مكتب مجلس الوزراء، وهي تقديم طلبات الكهرباء وتقديم طلبات المياه وخلو الأرض من الخدمات وخدمة اعتماد المخططات، وسوف يتم تحويلها إلى خدمات ذكية قبل نهاية العام الحالي.

تصريحات محمد صالح، جاءت خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة التي عقدت أمس في مقر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بدبي، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.

المرحلة الثالثة

وأوضح محمد صالح أن المرحلة الثالثة تشمل إنشاء محطات توزيع رئيسة بجهد 132 ك.ف، ومحطات فرعية بجهد 33 ك.ف، إلى جانب تمديد كابلات وخطوط هوائية، وإضافة سعات في المحطات الكهربائية ومحسنات الجهد، وبالنسبة للمياه، فتشمل هذه المرحلة إنشاء محطات ضخ وشبكات توزيع ونقل وخزانات، مشيراً إلى أن الهيئة ستوقع العقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع القطاع الخاص، بشأن إنشاء محطة تحلية مياه رابعة في منطقة الزوراء في عجمان بسعة 30 مليون جالون يومياً، وبتكلفة 750 مليون درهم، وسيتم تشغيل هذه المحطة نهاية 2017، كما أن الهيئة ستطرح مناقصة لدراسة الفاقد في الشبكة، وتحسين الخدمة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنجزت كامل المرحلة الأولى من خطتها لمشاريع الكهرباء، بتكلفة وصلت إلى 1.5 مليار درهم، والمرحلة الأولى من مشاريع تطوير شبكات المياه، بما تتضمنه من مشروعات تمديد خطوط نقل وتوزيع المياه وإنشاء الخزانات ومحطات الضخ، بتكلفة وصلت إلى 425 مليون درهم، فيما تتضمن المرحلة الثانية من الخطة مشاريع كهرباء بتكلفة 1.47 مليار درهم، ومشاريع مياه بتكلفة 450 مليون درهم.

وبين صالح أن الهيئة لا تزال تعتمد على استيراد الكهرباء من إمارة أبو ظبي بنسبة 100 %، و30 % للمياه، لافتاً إلى أن الهيئة لديها خطة تقوم بتنفيذها، وتتضمن تحويل بعض الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

الخدمات الذكية

وقال صالح إن الخدمات الإلكترونية والذكية هي من ضمن أهم أولويات الحكومة الرشيدة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات سهلة وسريعة للمتعاملين، وتسعى إلى تحقيق أفضل درجات رضا المتعاملين، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2013، عن مبادرة تقديم الخدمات من خلال الهواتف الذكية، كما أطلق مؤخراً من قبل الحكومة الذكية مشروع الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية.

وذكر أن الهيئة أطلقت أول إصدار لتطبيق الهاتف المتحرك، والذي يقدم ما يزيد على 15 خدمة للمتعامل، منها سداد الفواتير، نسخ من الفواتير، كشف الحساب، والفاتورة الخضراء، إضافة إلى براءة الذمة، والفاتورة النهائية، وإعادة الخدمة، والشكاوى والاقتراحات.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة أطلقت تطبيقاً ذكياً «أبلغنا»، يمكن المتعامل من الإبلاغ عن الأعطال الفنية في خدمتي الكهرباء والماء، سواء كان العطل في منزله أو في أي موقع آخر، فبمجرد الإبلاغ عن العطل من الهاتف المحمول من خلال تطبيق أبلغنا، يتم تحويل البلاغ آلياً ومباشرة إلى الفني المسؤول من خلال جهاز محمول لديه، وتسجل البلاغات في شاشات لدى مراكز الطوارئ، منوهاً بأن الهيئة، ومن قبل إصدار هذا التطبيق، قد حولت عملية الإبلاغ عن الحالات الطارئة والتواصل مع مركز الطوارئ إلى عملية وخدمة إلكترونية ومؤتمتة بشكل متكامل.

موقع الهيئة

وفي ما يتعلق بالخدمات في موقع الهيئة، فتم إطلاق الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية للمتعاملين في 19 مايو الماضي، والتي تشتمل على العديد من الخدمات الإلكترونية، وهي نفسها المتاحة من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، حيث بإمكان المتعامل الحصول عليها من خلال الدخول في موقع الهيئة والتسجيل للحصول على الخدمات الإلكترونية.

بوابة إلكترونية

وقامت الهيئة بإطلاق بوابة إلكترونية ونظام إلكتروني مؤتمت لاستقبال شكاوى وملاحظات المتعاملين، من خلال قنوات عديدة متاحة، منها الموقع الإلكتروني للهيئة «الويب»، الخدمات الإلكترونية، الهاتف المتحرك، ومراكز الخدمة، إضافة إلى مركز الاتصال، وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث سيتلقى المتعامل الرد على ذلك خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، كما أن النظام يوفر الربط الآلي للمتعامل للاستفسار عن الشكوى وما تم في شأنها.

إنجاز المعاملات

أوضح محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن نسبة المتعاملين الذين يزورون مقار الهيئة في 2009 كانت 100 %، والآن أصبحت هذه النسبة 60 %، وهناك 40 % ينجزون معاملاتهم من خلال الخدمات الذكية والإلكترونية ومراكز خدمة العملاء، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 540 حالة منذ إطلاق التطبيق الذكي «أبلغنا» في أبريل الماضي، الذي يمكن المتعامل من الإبلاغ عن الأعطال الفنية في خدمتي الكهرباء والماء، سواء كان العطل في منزله أو في أي موقع آخر.