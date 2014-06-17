انخفاض صادرات مصر من الغاز الطبيعى لأكثر من 80% خلال شهر إبريل

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،أن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته سجل انخفاضًا كبيرًا، وصل إلى 30.5 مليون دولار أمريكي في أبريل 2014، مقابل 160 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 80.94%.

وقال البيان إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 3034 ألف طن أبريل 2014 مقابل 3555 في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 14.66 حسب وزارة البترول.

بينما سجل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 2860 ألف طن في أبريل 2014 مقابل 3114 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 8.16%.

بينما سجل نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي 57.4% أبريل 2014 مقابل 45.7% من نفس الشهر في العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها2.7%.