ضبط عدد ” 6 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد ” 6 ” قضايا مخدرات خلال حملة امنية حيث تم ضبط :-

1- عدد ” 25 ” لفافة ورقيه متوسطة الحجم بداخلها نبات عشبي خضر جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 625 جرام وكذا عدد ” 10 ” قطعه صغيرة الحجم لماده داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالي 30 جرام ومبلغ مالي وقدره 440 جنيهاً وسلاح ابيض عبارة عن ” مطواه قرن غزال ” حيازة المتهم / التايب محمد عثمان محمد سن 25 عامل ومقيم ش المشهدي – بندر اخميم 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 2226 إداري مركز اخميم لسنة 2014 .

2- عدد ” 20 ” لفافة ورقيه متوسطة الحجم بداخلها نبات عشبي خضر جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 400 جرام ومبلغ مالي وقدره 480 جنيه وسلاح ابيض عبارة عن ” سنجه ” حيازة المتهم / احمد ناصر تمام احمد سن 23 عامل ومقيم ش المشهدي – بندر اخميم 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2227 إداري مركز اخميم لسنة 2014 .

3- عدد ” 140 ” قرص تراما وكذا عدد ” 60 ” قرص تامول المخدر وكذا عدد ” 11 ” لفافة ورقيه متوسطة الحجم بداخلها نبات عشبي خضر جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 165 جرام وكذا عدد ” 8 ” طلقه روسي ومبلغ مالي وقدره 350 جنيه حيازة المتهم / السعودي سعد الدين عبد الحميد سن 35 عامل ومقيم ش المشهدى بندر اخميم 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2229 إداري مركز اخميم لسنة 2014 .

4- عدد “20″ قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالي 80ج وعدد “44″ لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات اخضر عشبي جاف يشتبه أن تكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 1100ج وكذا فرد روسي محلي الصنع وكذا سلاح ابيض عبارة عن ” مطواة قرن غزال ” ومبلغ مالي وقدرة 4120ج وكذا عدد “408″ زجاجة كنز بيرة وعدد “34″ زجاجة خمور حيازة المتهم / سيد فريد عبد الواحد سن 33 عاطل ويقيم شارع المشهدى- بندر اخميم والمسجل شقي خطر تحت رقم 148 فئة ب نشل -00بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 2228 إداري مركز اخميم لسنة 2014 .

5- عدد ” 470 ” قرص تامول المخدر ومقص حديدي ومبلغ مالي قدره 150 جنيه وهاتف محمو ل حيازة المتهم / بهاء الدين علي مرعي عبد السميع سن 43 عامل ومقيم الاحايوه غرب – مركز العسيرات 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1114 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 .

6- عدد ” 10 ” قرص تامول المخدر حيازة المتهم / إبراهيم رشاد كريم يونس سن 16 عامل ومقيم مزاتا- مركز جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال مركز جرجا .